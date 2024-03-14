За минулу добу на Донеччині вогонь знищив 43 гектари рослинності — ДСНС

За добу минулу добу 13 березня на Донеччині ліквідували 19 пожеж, вогнем було знищено 43 га сухої рослинності.

Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.

"За минулу добу 13 лютого, рятувальники ліквідували 19 пожеж сухої рослинності. Горіли суха трава, чагарники та очерет на відкритих територіях у Краматорському та Покровському районах області. Вогнем знищено понад 43 га сухої рослинності", — йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що за спалювання сухостою є адміністративна та кримінальна відповідальність, за підпал сухої трави штраф від 3 060 грн до 6 120 грн.

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