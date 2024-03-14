НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Кіровоградщині громадам частково оплатять проєкти землеустрою для природно-заповідного фонду
ПриродаЕКОЛОГІЯдовкілляГРОШІМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

На Кіровоградщині громадам частково оплатять проєкти землеустрою для природно-заповідного фонду

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Кіровоградщині громадам частково оплатять проєкти землеустрою для природно-заповідного фонду
Ландшафтний заказник "Квіти на скелях" біля річки Чорний Ташлик, місто Новоукраїнка, червень 2020 року. Фото: Facebook/Наталя Котляренко (група "Природа Кіровоградщини"

У Кіровоградській області громадам допоможуть виготовити проєкти землеустрою для природно-заповідного фонду. Гроші виділятимуть з обласного фонду на умовах співфінансування.

Про це розповів на брифінгу директор департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Дубровський.

За його словами, це потрібно, щоб захистити заказники й заповідники від знищення. Спочатку визначають точні межі ділянок. Потім цю інформацію вносять в державний кадастр.

"Воно все буде потім підсвічуватися на кадастровій карті, і тоді цю територію буде дуже складно або вже неможливо передати в користування або якось знищити, розпаювати, розорати чи будь-яким іншим чином впливати на неї. Тобто це вже буде зареєстровано як земля, яка має певні обмеження".

Нині до природно-заповідного фонду Кіровоградської області входять 244 території й об'єкти. Їхня загальна площа — 102 тисячі гектарів. Це 4,15% від усіх земель Кіровоградщини. За два роки воєнного стану територію природно-заповідного фонду області збільшили на 543 гектари.

"Ми розуміємо, що самих ділянок багато, і це дуже велика площа. При цьому проєкт потребує залучення певних грошей. Тому ми зараз запроваджуємо таку допомогу громадам", — сказав Вʼячеслав Дубровський.

Також проєкти землеустрою й точні межі ділянок потрібні, щоб потім можна було порахувати збитки, які завдає Росія природі в нинішній війні, й виставити їх у міжнародних судах. На Кіровоградщині з 2023 року працює дві такі комісії — окремо по лісах і природно-заповідному фонду. Поки таких фактів шкоди не було.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Метелики на Рівненщині
День знань про метеликів. На Рівненщині зафіксували понад 500 їхніх видів
За останню добу рівень річки Дніпро у Києві піднявся на 29 см — КМВА
За останню добу рівень річки Дніпро у Києві піднявся на 29 см — КМВА
&quot;Не кидай сміття у потік&quot;: у селі на Закарпатті проведуть триденну толоку
"Не кидай сміття у потік": у селі на Закарпатті проведуть триденну толоку
Бобер, тварини
Екологи підрахували збитки, завдані довкіллю внаслідок незаконного знищення бобра у Гідропарку Житомира
На початок