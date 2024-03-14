У Кіровоградській області громадам допоможуть виготовити проєкти землеустрою для природно-заповідного фонду. Гроші виділятимуть з обласного фонду на умовах співфінансування.

Про це розповів на брифінгу директор департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Дубровський.

За його словами, це потрібно, щоб захистити заказники й заповідники від знищення. Спочатку визначають точні межі ділянок. Потім цю інформацію вносять в державний кадастр.

"Воно все буде потім підсвічуватися на кадастровій карті, і тоді цю територію буде дуже складно або вже неможливо передати в користування або якось знищити, розпаювати, розорати чи будь-яким іншим чином впливати на неї. Тобто це вже буде зареєстровано як земля, яка має певні обмеження".

Нині до природно-заповідного фонду Кіровоградської області входять 244 території й об'єкти. Їхня загальна площа — 102 тисячі гектарів. Це 4,15% від усіх земель Кіровоградщини. За два роки воєнного стану територію природно-заповідного фонду області збільшили на 543 гектари.

"Ми розуміємо, що самих ділянок багато, і це дуже велика площа. При цьому проєкт потребує залучення певних грошей. Тому ми зараз запроваджуємо таку допомогу громадам", — сказав Вʼячеслав Дубровський.

Також проєкти землеустрою й точні межі ділянок потрібні, щоб потім можна було порахувати збитки, які завдає Росія природі в нинішній війні, й виставити їх у міжнародних судах. На Кіровоградщині з 2023 року працює дві такі комісії — окремо по лісах і природно-заповідному фонду. Поки таких фактів шкоди не було.