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У Макарові за кошти місцевого бюджету відновлюють багатоквартирний будинок
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У Макарові за кошти місцевого бюджету відновлюють багатоквартирний будинок

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У Макарові за кошти місцевого бюджету відновлюють багатоквартирний будинок
Пошкоджений будинок у Макарові. Фото: Вадим Токар/Telegram

У Макарівській громаді на Київщині триває відбудова житла, яке було пошкоджене внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ. Наразі продовжується відновлення багатоповерхівок.

Про це повідомляє у Telegram Макарівський селищний голова Вадим Токар.

Зазначається, що наразі у громаді відновлюють пошкоджений російськими військами багатоквартирний будинок по вулиці Проектній, 14.

У селищній раді поінформували, що внаслідок прямого влучання російських снарядів значних пошкоджень зазнали другий та третій під'їзди. У квартирах вибиті вікна, двері, пошкоджені інженерні мережі, стіни та примикання стін до плит перекриття. Попри руйнування, люди продовжують жити у цьому будинку.

Наразі будівельники вже зробили:

  • підсилення пошкоджених плит перекриття
  • армування та стяжку стін у пошкоджений під'їздах
  • підсилення віконних рам та армування стін у квартирах.

"На черзі бетонування стін під'їздів та квартир. Відновлення будинку виконується за рахунок коштів місцевого бюджету. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджені окупантами будинки та повернути їхніх мешканців до своїх осель", — сказав Токар.

Що відомо про відбудову Макарівської громади

У Макарівській громаді унаслідок російського вторгнення були пошкоджені понад 3600 об'єктів, з них майже 2800 житлових будинків. Вщент були зруйновані 585 приватних житлових будинків.

У серпні 2023 року почали відбудову 10 приватних будинків, знищених російськими обстрілами. Відновлення житла фінансує обласна програма.

Станом на кінець літа 2023 року на території Макарівської громади відновили повністю або частково 1721 об'єкт, що був пошкоджений унаслідок бойових дій. Зокрема, відбудували 1317 житлових будинків.

У селищі триває капремонт пошкодженого будинку на вулиці Проектна, 10. Відбудова відбувається за проєктом Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області. Також відновлюють житло у межах програми "ВідновиДІМ". Заявки на участь подали три місцевих ОСББ із багатоквартирних будинків.

Спецкомісія, створена для перевірки об'єктів відбудови, восени минулого року перевірила ремонт двох житлових 5-поверхівок, пошкоджених унаслідок війни. Після інспекції висловили низку зауважень до виконавця робіт.

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