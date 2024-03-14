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Військовослужбовця зі Львівщини нагородили "Золотим хрестом"
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Військовослужбовця зі Львівщини нагородили "Золотим хрестом"

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Військовослужбовця зі Львівщини нагородили &quot;Золотим хрестом&quot;
Богдан Кліщун. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Захисника із села Конюхів, що на Стрийщині, Богдана Кліщуна за особисту мужність та самовідданість нагородили почесним нагрудним знаком "Золотий хрест".

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

"У 2014 році Богдан виконував бойові завдання в зоні АТО. А з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав Стрийської ТРО. Згодом перевівся у 3-тю штурмову бригаду", — йдеться у повідомленні.

Нагрудний знак "Золотий хрест" — одна з відзнак Головнокомандувача ЗСУ. ЇЇ вручають особам рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

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