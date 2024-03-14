У Закарпатському обласному ТЦК розпочали перевірку після появи в мережі відео конфлікту між людьми у військовій формі та цивільними.

Про це повідомили на сторінці Закарпатського ОТЦК та СП у Facebook.

14 березня в інтернеті опублікували відео, на якому зафіксований інцидент між людьми в військовій формі і цивільним біля автомобілів в одному із сіл Мукачівського району.

За інформацією очевидців, співробітники ТЦК ніби-то намагалися затримати місцевих жителів. Після розголосу в мережі в Закарпатському ОТЦК та СП розпочали перевірку.

"За цим фактом проводиться перевірка й з’ясовуються дієві особи та обставини, за яких виник конфлікт", — повідомили на сторінці Закарпатського ОТЦК та СП.

Суспільне намагається отримати коментар представників ТЦК, щоб з'ясувати всі обставити події.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads