Посварився з дружиною: у Києві судитимуть чоловіка, який хотів підірвати гранату

У Києві судитимуть жителя Подільського району. Він після сварки з дружиною погрожував підірвати гранату.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Києва.

Зазначається, що подія відбулась минулого року у Подільському районі столиці. До поліцейських надійшла інформація про те, що на вулиці чоловік погрожує вчинити самогубство.

У поліції поінформували, що 52-річний киянин, який був напідпитку, тримав в руках бойову гранату і висмикнув з неї кільце. Правоохоронці розпочали перемовини з чоловіком, у результаті яких останнього затримали, а боєприпас вилучили.

"Вилучене — бойова граната Ф-1, зі слів порушника — він знайшов її у лісі. Слідчі оголосили фігуранту про підозру за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці завершили розслідування та направили матеріали справи до суду. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Що відомо про випадки використання зброї цивільними громадянами у Києві

Правоохоронці Київської області повідомили про підозру жителю Бучанського району. Чоловіка звинувачують у тому, що він погрожував сину бойовою гранатою.

У Святошинському районі Києва чоловік погрожував підірвати гранату у багатоквартирному будинку. Між сусідами виник конфлікт на побутовому ґрунті й за допомогою погроз боєприпасом підозрюваний вирішив владнати його.

Також у Києві судитимуть чоловіка, за зберігання вибухонебезпечного предмета. Правопорушник носив у сумці бойову гранату. Його затримали у Дніпровському районі столиці.

На Голосіївському проспекті після сварки двох чоловіків, один з них дістав зброю та здійснив кілька пострілів у бік перехожого. Обом підозрюваним загрожує до 7 років за ґратами.

Затримали правоохоронці і чоловіка, який стріляв біля торговельного кіоску. Між ним та продавцем магазину на вулиці Солом'янська виник словесний конфлікт. Після сварки він пішов, але повернувся за кілька хвилин зі зброєю.

Нетверезий чоловік чотири рази вистрілив з пістолета у відчинене вікно, аби похизуватися перед дружиною. Кияни повідомили правоохоронців, що на проспекті Павла Тичини невідомий стріляє з вікна квартири.

Ще правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з арбалета на дитячому майданчику. Подія сталася у Святошинському районі міста. У Подільському районі патрульні затримали водія та пасажира Cadillac, які під час суперечки з іншим чоловіком кілька разів вистрілили з пістолета.

В одній із офісних будівель чоловік вистрелив у працівника приватної охорони, після чого забарикадувався в кабінеті. Озброєного затримали і наразі йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.