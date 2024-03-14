Результати перевірки питної води після обстрілів на Тернопільщині: нові дані

В одному з сіл Кременецької громади, куди війська РФ вдарили "шахедами", не рекомендують пити воду з криниць. Про це повідомила начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби області Нінель Цяпа.
Нагадаємо, російські безпілотники 12 безня атакували об’єкт інфраструктури на Кременеччині. Працівники Держпродспоживслужби відібрали зразки води з 5 криниць у селі поблизу місця удару.
"Можна говорити про ймовірне забруднення органічними речовинами. І найімовірніше внаслідок приватної діяльності приватних домоволодінь. Говорити, що ці відхилення є наслідками надзвичайної ситуації в даному випадку ми не можемо", — каже Нінель Цяпа.
За її словами, інші показники води в нормі.
"За мікробіологічними показниками відхилень немає, за органолептичними показниками немає. В цій ситуації — це важливо, і за іншими фізико-хімічними показниками нормативної води, до якої прирівнюється колодязна вода, немає".
Воду в криницях мають продезінфікувати й провести повторні дослідження, каже Нінель Цяпа. За її словами, поки що жителів забезпечують бутильованою водою.
Нагадаємо, не рекомендували користуватися водою з криниць для пиття та приготування їжі 17 домогосподарствам у Кременецькій громаді.
Авторка Сніжана Заверуха
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