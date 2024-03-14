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Результати перевірки питної води після обстрілів на Тернопільщині: нові дані
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Результати перевірки питної води після обстрілів на Тернопільщині: нові дані

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забруднення річки
Вода в річці на Кременеччині 12 березня 2024 року. Суспільне Тернопіль

В одному з сіл Кременецької громади, куди війська РФ вдарили "шахедами", не рекомендують пити воду з криниць. Про це повідомила начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби області Нінель Цяпа.

Нагадаємо, російські безпілотники 12 безня атакували об’єкт інфраструктури на Кременеччині. Працівники Держпродспоживслужби відібрали зразки води з 5 криниць у селі поблизу місця удару.

"Можна говорити про ймовірне забруднення органічними речовинами. І найімовірніше внаслідок приватної діяльності приватних домоволодінь. Говорити, що ці відхилення є наслідками надзвичайної ситуації в даному випадку ми не можемо", — каже Нінель Цяпа.

За її словами, інші показники води в нормі.

"За мікробіологічними показниками відхилень немає, за органолептичними показниками немає. В цій ситуації — це важливо, і за іншими фізико-хімічними показниками нормативної води, до якої прирівнюється колодязна вода, немає".

Воду в криницях мають продезінфікувати й провести повторні дослідження, каже Нінель Цяпа. За її словами, поки що жителів забезпечують бутильованою водою.

Нагадаємо, не рекомендували користуватися водою з криниць для пиття та приготування їжі 17 домогосподарствам у Кременецькій громаді.

Авторка Сніжана Заверуха

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