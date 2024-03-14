Військовослужбовці на псевдо Тор, Малина, Ніндзя та Койот — добровольці. Чоловіки пішли на фронт у різні роки, втім зараз разом боронять Запорізький напрямок у складі 108 окремої бригади територіальної оборони.

У день українського добровольця кореспонденти Суспільного дізнались історії чотирьох бійців.

Доброволець на псевдо Тор

Військовому на псевдо Тор 50 років, він — командир механізованої роти 108 окремої бригади ТрО. Чоловік розповів, що долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабної війни, а перший бій мав на Донецькому напрямку:

"Коли ми потрапили в перший свій бій, мабуть, то я і не розгубився і зміг організувати роботу, евакуацію, оборону. Чомусь для мене війна не стала особливою, я її для себе так і уявляв".

Військовослужбовець на псевдо Тор. Фото: Суспільне Запоріжжя

Удома на Тора чекають дружина та троє дітей: дві доньки та син. До них чоловік їздить як тільки має нагоду. Поки ж він на фронті — стоїть на захисті їхнього спокою:

"З дня в день, і в ніч, і в будь-яку погоду ми стоїмо, і там, де ми стоїмо — там і є Україна". Військовослужбовець на псевдо Тор

Доброволець Тор. Фото: Суспільне Запоріжжя

Для Тора побратими — як друга родина, а різниця між мобілізованими та добровольцями — непомітна:

"На сьогодні, ми добровольці, які прийшли, вже так втомилися, що ми вже однакові, то вже так сильно їх і не відрізниш... Для мене різниці немає".

Прапор з підписами бійців 108 окремої бригади ТрО. Фото: Суспільне Запоріжжя

Доброволець на псевдо Малина

Малина — 33-річний військовослужбовець родом з міста Новомосковськ Дніпропетровської області. З 2014 року чоловік воював на Донецькому напрямку, нині — боронить Запорізький:

"Починав з командира відділення зенітно-ракетного і пішов далі-далі. Брав я участь в Луганському аеропорту, потім ще трішки застав Дебальцеве, а далі вже каталися по Донецькій області".

Доброволець на псевдо Малина. Фото: Суспільне Запоріжжя

Вдома на чоловіка чекають дружина та дві доньки: чотирирічна Кіра та 16-річна Вікторія. Малина завжди носить із собою малюнки та ангелочка, які зробили дівчата:

"Дитина мені зробила талісманчик. Вічно з талісманом цим, як кажуть, знаходжуся на передовій. Це старша зробила. А молодша в мене малює і постійно, як кажуть, поробки, малюнки мені… З перших днів ще зберігаю".

Ангелочок, якого зробила Малині донька. Фото: Суспільне Запоріжжя

Для Малини немає різниці — доброволець чи мобілізований — адже усі є воїнами:

"В нас немає такого поняття доброволець чи мобілізований, чи призваний. Ти прийшов — значить ти воїн, ти виконуєш свій обов'язок. Куля і снаряд не вибирає особливих, всі однакові. Ти йдеш як на роботу, ти виходиш на завдання, ти йдеш як на роботу, встаєш і йдеш"

Доброволець на псевдо Ніндзя

Добровольцю Ніндзя 40 років. На захист країни став у квітні 2023 року. До цього бойового досвіду не мав, але швидко опанував різні види зброї:

"Почекав півроку, подивися як війна йде, за наших хвилювався, а потім же дивлюся, що треба ж також допомагати і прийшов сюди, допомагаю як можу. Зараз кулеметник, був гранатометник, був стрілець".

Доброволець на псевдо Ніндзя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Вдома Ніндзю чекає дружина та шестирічний син Матвій:

"Каже: "Візьми мене з собою, я в рюкзачочку сховаюся". А я кажу: "ні, Матвію, не можна". Ми онлайн спілкуємося, він мені каже як орків треба бити, каже: "Бери гранатомет, побільше гранат, кулемет і стріляй" таке, дитина…"

Доброволець на псевдо Койот

Койот — 34-річний військовий, родом, як і Малина, з міста Новомосковськ. Воював чоловік з 2014 року в зоні АТО та пішов зі служби через рік. Втім, з початком повномасштабного вторгнення повернувся до лав армії:

"В 2014 році все було не так, простіше все було. Не так агресивно як зараз. Зараз вже спеціально підготовлені окупанти йдуть".

Доброволець на псевдо Койот. Фото: Суспільне Запоріжжя

Нині Койот працює з антидроновою рушницею та збиває безпілотники:

"Я працюю з антидроновою пушкою і завжди сиджу на позиції і чекаю, коли летить дрон. Слухаю, напркилад, по рації передають наш чи не наш дрон летить. Якщо наш, то я пропускаю, я ж бачу, як вони літають наші, якщо чужий без попередження летить, то я його одразу саджаю".

Військовий Койот з рушницею. Фото: Суспільне Запоріжжя

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