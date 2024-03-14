Жителю Коростеня збільшили термін ув'язнення за держзраду до 15 років

Вінницький апеляційний суд збільшив термін ув'язнення жителю Коростеня за державну зраду із 6 до 15 років з конфіскацією майна. Таким чином, апеляційний суд скасував вирок Коростенського міськрайонного суду Житомирщини.

Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За словами Тетяни Гоші, прокурори обласної прокуратури оскаржили вирок суду першої інстанції та домоглися покарання, співмірного з тяжкістю скоєного злочину за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Після початку повномасштабного вторгнення житель Коростеня, якому на той момент був 31 рік, співпрацював з представниками російської розвідки, сказала речниця прокуратури. Зокрема, він повідомляв місця розташування на території Коростенського району блок-постів, дислокації військової частини, інших об’єктів інфраструктури для можливого бомбування.

"Вже у середині квітня через застосунок на мобільному телефоні підозрюваний передав своєму куратору скріншот із зазначеним місцем знаходження спецоб’єкту та відзвітував, що об’єкт був обстріляний армією РФ. Після того, як чоловіка затримали, 21 липня 2022 року його взяли під варту строком на 60 діб без застосування грошової застави", — розповіла Тетяна Гоша.

Також у липні 2022 року у чоловіка провели обшуки, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, інструкцію про спосіб передачі здобутої інформації.

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