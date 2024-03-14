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Грабували людей під час комендантської години. У Херсоні затримали двох жителів Миколаєва, причетних до низки крадіжок
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Грабували людей під час комендантської години. У Херсоні затримали двох жителів Миколаєва, причетних до низки крадіжок

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Двом жителям Миколаєва, причетних до пограбувань жителів Херсона, оголосили підозру у крадіжці та замаху на крадіжку.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрювані проникали до квартир та інших приміщень жителів Херсона, заволодівали цінними речами. Ймовірно, вони грабували людей під час комендантської години, видаючи себе за військовослужбовців.

Чоловіків затримали правоохоронці безпосередньо під час вчинення злочину — крадіжки з магазину побутової техніки. За місцями проживання підозрюваних та у їх транспортних засобах проведено обшуки.

"У чоловіків вилучили речові докази, серед яких — викрадене майно, вибухівка, вогнепальна зброя та набої до неї. Також виявили речовину рослинного походження, ймовірно канабіс, загальною масою близько 4 кг. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до аналогічних злочинів", — йдеться у дописі.

Наразі підозрюваним обрали запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 242 тисячі грн.

Раніше в СБУ в Івано-Франківській області повідомили, що жительці окупованого Скадовська на Херсонщині слідчі Служби безпеки України заочно повідомили підозру у колабораціонізмі. Вона організовувала заходи на підтримку Росії, залучаючи неповнолітніх, зокрема, й свою доньку.

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