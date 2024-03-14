На фасаді Чугалівської школи, що в Кременецькій громаді на Тернопільщині, відкрили меморіальну дошку Богдану Кунцевичу, який загинув, захищаючи Україну.

Відриття відбулося сьогодні, 14 березня. Про це повідомили в Фейсбуці на сторінці Кременецької громади.

На відкриття меморіальної дошки прийшли родичі загиблого, духовенство, педагогічний колектив, учні, односельчани та представники влади, йдеться у повідомленні.

Жителі кременецької громади на відкритті меморіальної дошки Богдану Кунцевичу. Фото: Кременецька громада

Богдан Куцевич народився в 1979 році, він був вихованцем цієї школи. Захищати Україну від російських окупантів пішов за мобілізацією. Ніс службу сержантом, командиром відділення технічного обслуговування взводу забезпечення артилерійського дивізіону ВЧ ЗСУ.

Про його загибель повідомляли в жовтні 2023 року на сторінці Кременецької РДА в Фейсбуці.

Меморіальну дошку Богдану Кунцевичу встановили поряд із дошкою військовослужбовцю Дмитру Тимошенку, яку відкрили у березні 2023 року.