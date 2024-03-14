Поховання в траншеях на кладовищі у Харкові: усі тіла ідентифіковані

Тіла людей, яких на початку вторгнення РФ в Україну на 18-му кладовищі у Харкові, ховали в траншеях, ідентифікували.

Про це під час брифінгу повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За його словами, підозр у справі поки не висували — чекають результати судово-економічної експертизи.

"Досудове розслідування триває. Проводиться судово-економічна експертиза. В експерта були складнощі з наданням висновку. Він запросив додаткові матеріали. Найближчим часом очікуємо результат. Далі буде остаточне рішення. Усі тіла ідентифіковані. Щодо перепоховання, його здійснюють з бюджету міської ради", — сказав Фільчаков.

У коментарі Суспільному Олександр Фільчаков пояснив, що в КП "Ритуал", яке здійснювало поховання, вилучили документи, яких потребував експерт.

"Були дані в кримінальному провадженні, що на поховання КП "Ритуал" витрачав кошти з місцевого бюджету, зараз перевіряють, чи дійсно витрачали, які суми витрачали, чи всю суми витратили саме на ці поховання. Кримінальне провадження — стосовно посадовців КП "Ритуал". Статусу у них немає, все залежить від висновку експерта", — додав Фільчаков.

На 31 жовтня 2023 року перепоховали 153 людей, відповів на запит Суспільне Харків директор комунального підприємства "Ритуал" Ігор Ляхов. За його даними, перепоховати ще треба 1182 останки.

Що відомо про поховання у траншеях на кладовищі №18 у Харкові

На 18 кладовищі у Харкові виявили масові поховання у траншеях. Про це стало відомо у вересні 2022 року. На одній з траншей — з десяток могильних табличок із прізвищами та без.

1220 людей були поховані у спільних могилах і без трун на кладовищі №18 у Харкові — у секторі для тих, хто не має близьких або близькі відмовилися від родинного поховання. Від кінця лютого і до вересня 2022 року людей ховали у мішках, попри те, що в частини померлих є родини: вони розшукували своїх зниклих близьких, розповіла авторка розслідувань про 18-те кладовище Іванна Скиба-Якубова.

Комунальне підприємство "Ритуал" провело службове розслідування, яке підтвердило факти у статті харків'янки Іванни Скиби-Якубової для сайту LB.UA, щодо порушення закону під час поховання людей, серед яких військові, на кладовищі №18. Також стало відомо, що директор КП Євген Журавльов, який з часів мерства Геннадія Кернеса очолює підприємство, звільнений. Ситуація з похованням у траншеї, за словами Терехова, стала однією з причин звільнення керівника.

Родинам загиблих, які поховані на кладовищі №18 у Харкові, надаватиме юридичну допомогу компанія "Міллер", повідомила Іванна Скиба-Якубова 28 листопада 2022 року.

Процес перепоховання загиблих внаслідок війни, яких поховали в траншеї на кладовищі №18 у Харкові, вже почався. Ексгумація та перепоховання відбуватимуться поступово, сказав Ігор Терехов під час пресконференції 2 грудня.

Через поховання людей у мішках та траншеях замість могил на кладовищі №18 у Харкові правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями: наруга над могилою та службова недбалість.

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