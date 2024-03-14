У Києві правоохоронці затримали двох уродженців Полтавщини, які примушували свою знайому займатися проституцією. Усю "виручку" сутенери забирали собі, бо дівчина нібито "відпрацьовувала" для них свій борг.

Про це інформує Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 24-річний чоловік та його 23-річна співмешканка, запросили у гості з Полтавщини свою 20-річну знайому. Після того, як дівчина приїхала до столиці, "друзі" забрали в неї документи і примусили надавати сексуальні послуги за гроші.

Охочих до інтиму сутенерка шукала в інтернеті, а її спільник винаймав квартири для прийому "клієнтів" і керував фінансами сексуального бізнесу.

Усі гроші, які отримувала дівчина, "роботодавці" відбирали, придумавши історію про начебто "борг" знайомої. Їй погрожували розправою у разі відмови від сексуальної експлуатації.

Гроші, вилучені за місцем проживання підозрюваних у сутенерстві, Київ, 14 березня 2024 р. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Наразі спільників затримали. Їм повідомили про підозри за ч. 2 ст. 149 і ч. 2 ст. 303 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 12-ти років ув'язнення. Постраждалій надають допомогу психологи.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних слідчі знайшли документи та банківські картки потерпілої.

Обшуки в підозрюваних, Київ, 14 березня 2024 р. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Також вилучили чорнові записи з "розцінками" ґаджети з листуванням із "клієнтами", гроші у різній валюті та два автомобілі.

Також правоохоронці отримали записи телефонних розмов, в яких сутенери залякують і принижують жертву сексуального рабства.