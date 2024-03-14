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У Львівській громаді створять сквер пам'яті воїнів-добровольців
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У Львівській громаді створять сквер пам'яті воїнів-добровольців

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У Львівській громаді створять сквер пам'яті воїнів-добровольців
Військовий із саджанцем модрини. Фото: Роман Балук/пресслужба Львівської міської ради

У Брюховичах, на вулиці Незалежності України, створять сквер пам'яті воїнів добровольчих формувань. Сьогодні, 14 березня, там висадили дерева та встановили інформаційну таблицю.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, мова йде про територію площею 1,4309 га. Там є зелена зона, здебільшого сосни та модрини, а також дитячий та спортивний майданчики.

"На найближчу сесію колеги готують ухвалу, відповідно до якої ця територія отримає статус скверу та матиме балансоутримувача. Окрім того, була позиція мешканців та воїнів-добровольців, щоб присвятити цей сквер воїнам добровольчих формувань", — каже керівниця департаменту міської агломерації Ірина Круглова.

Військові садять дерева
Військові садять дерева. Фото: Роман Балук/пресслужба Львівської міської ради

Сьогодні, 14 березня, у День українського добровольця військові та активні місцеві мешканці висадили модрини. Також там встановили інформаційну табличку з назвою скверу.

"Останні роки ця територія була занедбана. Ми шукали шляхи, як її впорядкувати. Вийшла гарна нагода, коли дізнались, що хлопці шукають місце, де б можна було облаштувати сквер, присвячений добровольцям. Ми запропонували це місце у Брюховичах. Зібралися всі, долучилися комунальні служби міста і буквально за три дні очистили цю територію", — каже місцева мешканка Юлія Лацик.

Дерево у сквері
Дерево у сквері. Фото: Роман Балук/пресслужба Львівської міської ради

Сквер пам’яті воїнів добровольчих формувань буде обслуговувати ЛКП "Зелений Львів".

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