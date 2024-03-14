На Закарпатті співробітники Служби безпеки України затримали начальника одного з відділів Синевирської сільської ради за підозрою у вимаганні хабарі у місцевих жителів.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Управління СБУ в Закарпатській області.
За інформацією відомства, правоохоронці затримали посадовця під час отримання ним 1 800 доларів США та 15 000 гривень.
"Посадовець вимагав хабарі у місцевих мешканців, які мали намір змінити цільове призначення земельних ділянок. За 3 000 доларів США керівник відділу "гарантував" не створювати штучних перешкод та прискорити процедуру. Вартість своїх "послуг" оцінював в залежності від площі та розташування ділянки", — йдеться у повідомленні.
Посадовцю повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Вирішується питання стосовно обрання йому міри запобіжного заходу.
Суспільне намагається отримати коментар підозрюваного, щоб з'ясувати всі обставити справи.
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