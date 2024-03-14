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У Сумах рятувальники другий день розбирають завали у будинку, куди влучив "шахед"
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У Сумах рятувальники другий день розбирають завали у будинку, куди влучив "шахед"

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Рятувальники другий день проводять розбір завалів на місці влучання російського безпілотника в Сумах. Вони продовжують шукати тіла загиблих.

14 березня техніка рятувальників почала працювати о 6:00, повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Стрілка. Вони займаються розбором завалів та вивезенням сміття й уламків, скільки на це ще треба часу наразі невідомо.

Наслідки
Рятувально-пошукові роботи у Сумах, 14 березня, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

Близько опівдня рятувальники знайшли тіло чоловіка. За словами речника Нацполіції Сумщини Володимира Крупецьких, станом на 16-ту годину загиблого не ідентифікували.

Наслідки
Рятувально-пошукові роботи у Сумах, 14 березня, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

Оксана Карпенко чекає у наметі поряд зі зруйнованим будинком, під завалами рятувальники шукають її доньку. За словами жінки, дівчина мешкала на п’ятому поверсі.

Наслідки
Оксана Карпенко. Фото: Суспільне Суми

"Це дитина, якій 20 років, це моя донечка! Її вже півтори доби не можуть знайти. Вже кінологів повизивали. Надіємося, що буде хоч шо поховати! Сказали, взагалі, мабуть, не найдемо її", — ділиться жінка.

Рятувально-пошукові роботи у Сумах, 14 березня, 2024 р
Рятувально-пошукові роботи у Сумах, 14 березня, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

Зранку до будинку приходять мешканці квартир за можливості забрати речі. Серед них – Володимир, він мешкав на третьому поверсі. "Документи забрати, ліки забрати для діда. Ну і телевізор, тому що він новий. Ну і може одяг для нього ще забрати. Як там жити, коли зруйновано все. Подивіться – третій поверх. Тільки вікна цілі залишилися", — розповідає чоловік.

Наслідки
Рятувально-пошукові роботи у Сумах, 14 березня, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

Російський безпілотник влучив в будинок вночі 13 березня, наразі знайшли тіла трьох людей. Одного з загиблих знала особисто, говорить його знайома Валентина Ніколаєнко: "Він брат загиблого в АТО, що похований на центральній Алеї Слави, це його брат! В нього була можливість виїхати за кордон, але він пішов захищати країну. Ми точно не знаємо, чи він у відпустку, чи на лікування приїхав. Я не знаю, як підтримати маму Марину, батька Сергія, дружину… — А що з дружиною? – В лікарні. Кажуть, операцію зробили, життю не загрожує. — А де діти зараз? – У батьків, одному шість рочків, а дівчинці – півтора".

У Сумах рятувальники другий день розбирають завали у будинку, куди влучив "шахед"
Рятувально-пошукові роботи у Сумах, 14 березня, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

До зруйнованого будинку люди приносять квіти. 14 та 15 березня оголосили днями жалоби за загиблими.

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