У Новомосковському районі Дніпропетровщини поліцейські затримали місцевого жителя, якого підозрюють у збуті вибухових речовин та зберіганні боєприпасів. Про це повідомили в пресслужбі обласної поліції.

За повідомленням, 36-річного чоловіка затримали на місці одразу після продажу тротилової шашки. Шашку вагою 200 грамів та гроші, отримані від її збуту, вилучили.

Окрім цього, удома у фігуранта знайшли гранату Ф-1, два запали та близько 300 грамів артилерійського пороху.

Влучене направили на експертизу. Встановлено, що раніше підозрюваний вже притягувався до відповідальності за схожий злочин.

Фігуранту повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до семи років тюрми.

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