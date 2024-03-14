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На Львівщині чоловік намагався підкупити прикордонника попри законне право виїзду за кордон
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На Львівщині чоловік намагався підкупити прикордонника попри законне право виїзду за кордон

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На Львівщині чоловік намагався підкупити прикордонника попри законне право виїзду за кордон
Затримання 35-річного чоловіка. Фото: пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

На Львівщині 35-річний чоловік, який мав законне право виїзду за кордон, запропонував інспектору 4 тисячі доларів США, щоб "перестрахуватися". Тепер йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними правоохоронців, 35-річний чоловік, який прямував до Польщі, мав законні підстави для виїзду за кордон, адже він одружений з жінкою з інвалідністю. Попри це він вирішив "перестрахуватися" та запропонував прикордоннику 4 тисячі доларів хабаря. За цю суму посадовець мав без ретельної перевірки документів пропустити чоловіка за кордон. Проте інспектор повідомив про цей факт правоохоронців та діяв під їх контролем.

Вилучені гроші
Вилучені гроші. Фото: пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

Підозрюваного затримали під час надання частини хабаря — двох тисяч доларів. Мешканцю Львівщини повідомили про підозру за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без. Наразі суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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