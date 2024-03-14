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На Донеччині матері, чия дитина загинула на пожежі, загрожує 5 років в'язниці
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На Донеччині матері, чия дитина загинула на пожежі, загрожує 5 років в'язниці

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На Донеччині матері, чия дитина загинула на пожежі, загрожує 5 років в'язниці
Фото: ДСНС

На Донеччині повідомлено про підозру матері з вини якої загинув 3-річний хлопчик. Вона залишила своїх дітей без нагляду, через 5 днів в будинку спалахнула пожежа.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"22 лютого 2024 року 41-річна жінка збиралася поїхати з Краматорська до свого чоловіка в інше місто, залишивши самих удома трьох малолітніх дітей – 3-річного хлопчика та дівчат 8 й 11 років. Діти пробули вдома на самоті майже тиждень", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, жінка залишила у літній кухні тазик з їжею й одягом, а біля пічки поставила дрова. Через 5 днів речі, які лежали біля пічки, загорілися і вогонь перекинувся на решту приміщення. Дівчата отримали опіки різного ступеня тяжкості, вони перебувають в лікарні. Їхній 3-річний братик загинув на пожежі.

У прокуратурі додали, що на уродженку міста Улан-Уде Республіки Бурятії РФ раніше вже складали протоколи за ухилення від виконання обов’язків з виховання дітей.

Жінці повідомлено про підозру за ст. 166 КК України, (злісне невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною). Їй загрожує до 5 років в'язниці.

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