НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Сумах останнє тренування перед матчем серії плей-офф провів футзальний клуб "Технологія-Агросвіт"
СПОРТРегіони

У Сумах останнє тренування перед матчем серії плей-офф провів футзальний клуб "Технологія-Агросвіт"

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

14 березня в Сумах тренувались гравці місцевого футзального клубу “Технологія-Агросвіт”. Від решти тренувань команди воно відрізнялось тим, що було останнім перед стартом у серії плей-офф чемпіонату України з футзалу серед команд першої ліги.

Максим Мисловський колись грав у футзал за сумські команди. Нині – тренує команду першої ліги України. "Це вже другий сезон. В минулому сезоні ми посіли друге місце. Але тоді чемпіонат був трішки іншим. В цьому році можна сказати повноцінний – дві групи і плей-офф", – розповів тренер.

У Сумах останнє тренування перед матчем серії плей-офф провів футзальний клуб "Технологія-Агросвіт"
Фото: Суспільне Суми

У цьому сезоні сумські футзалісти з десяти матчів у групі чотири виграли, три зіграли внічию і у трьох поступились супернику. Найбільше, за словами Максима, запам’яталась гра вдома із Запорізькою командою: "Тому, що ми програвали 3:0 після першого тайму. Чесно кажучи, було майже без шансів після першого тайму. Але ми з хлопцями в роздягальні поспілкувались, домовились, що треба виходити на другий тайм і чіплятися за кожен момент, за кожну хвилину і, в принципі, нам це вдалося – ми зрівняли на останній секунді і вирвали цю нічию".

У Сумах останнє тренування перед матчем серії плей-офф провів футзальний клуб "Технологія-Агросвіт"
Фото: Суспільне Суми

У підсумку регулярний сезон команда завершила другою у групі "Б", а 14 березня гравці востаннє тренувались перед першим виїздним матчем проти команди групи "А" – "Черкасиобленерго".

У Сумах останнє тренування перед матчем серії плей-офф провів футзальний клуб "Технологія-Агросвіт"
Фото: Суспільне Суми

Наразі тренується з командою і сорокарічний Антон Гуменюк, воротар команди. "Відчув другу молодість, на рівні з хлопцями тренуюсь. Не уступаю ні в чому, стараюсь. Дуже гарні емоції від першої ліги", – розповів воротар.

Юрій Бойко – один з наймолодших гравців сумської команди. Разом з іншими дев’ятнадцятирічний футболіст відточує свою майстерність: "Перша ліга – турнір досить цікавий, сильний для нас, для "молодих". Бо тут можна досвіду добути".

У суботу, 16 березня сумська “Технологія-Агросвіт” стартує в матчі 1\4 фіналу першої футзальної ліги України проти “Черкасиобленерго”.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Діти бучанського ліцею та дитсадочку отримали допомогу від благодійників
Діти бучанського ліцею та дитсадочку отримали допомогу від благодійників
&quot;Нове освітлення та підігрів поля&quot;. Як футбольний клуб &quot;Буковина&quot; планує модернізувати стадіон
"Нове освітлення та підігрів поля". Як футбольний клуб "Буковина" планує модернізувати стадіон
Армреслери з Сумщини здобули медалі на чемпіонаті України
Армреслери з Сумщини здобули медалі на чемпіонаті України
Вінницька &quot;Нива&quot; програла останній товариський матч у зимове міжсезоння
Вінницька "Нива" програла останній товариський матч у зимове міжсезоння
На початок