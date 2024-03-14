14 березня в Сумах тренувались гравці місцевого футзального клубу “Технологія-Агросвіт”. Від решти тренувань команди воно відрізнялось тим, що було останнім перед стартом у серії плей-офф чемпіонату України з футзалу серед команд першої ліги.

Максим Мисловський колись грав у футзал за сумські команди. Нині – тренує команду першої ліги України. "Це вже другий сезон. В минулому сезоні ми посіли друге місце. Але тоді чемпіонат був трішки іншим. В цьому році можна сказати повноцінний – дві групи і плей-офф", – розповів тренер.

Фото: Суспільне Суми

У цьому сезоні сумські футзалісти з десяти матчів у групі чотири виграли, три зіграли внічию і у трьох поступились супернику. Найбільше, за словами Максима, запам’яталась гра вдома із Запорізькою командою: "Тому, що ми програвали 3:0 після першого тайму. Чесно кажучи, було майже без шансів після першого тайму. Але ми з хлопцями в роздягальні поспілкувались, домовились, що треба виходити на другий тайм і чіплятися за кожен момент, за кожну хвилину і, в принципі, нам це вдалося – ми зрівняли на останній секунді і вирвали цю нічию".

Фото: Суспільне Суми

У підсумку регулярний сезон команда завершила другою у групі "Б", а 14 березня гравці востаннє тренувались перед першим виїздним матчем проти команди групи "А" – "Черкасиобленерго".

Фото: Суспільне Суми

Наразі тренується з командою і сорокарічний Антон Гуменюк, воротар команди. "Відчув другу молодість, на рівні з хлопцями тренуюсь. Не уступаю ні в чому, стараюсь. Дуже гарні емоції від першої ліги", – розповів воротар.

Юрій Бойко – один з наймолодших гравців сумської команди. Разом з іншими дев’ятнадцятирічний футболіст відточує свою майстерність: "Перша ліга – турнір досить цікавий, сильний для нас, для "молодих". Бо тут можна досвіду добути".

У суботу, 16 березня сумська “Технологія-Агросвіт” стартує в матчі 1\4 фіналу першої футзальної ліги України проти “Черкасиобленерго”.

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