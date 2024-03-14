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"Я хочу закарбувати історію для нащадків": художник із Житомирщини створює картини про війну в Україні
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"Я хочу закарбувати історію для нащадків": художник із Житомирщини створює картини про війну в Україні

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Художник із Андрушівки Валентин Ковальчук пише картини, на яких у жанрах сюрреалізму та абстракції зображає події війни в Україні. Починаючи із лютого 2022 року митець створив 10 таких полотен, а восени планує влаштувати авторську тематичну виставку.

Суспільному художник розповів, що раніше писав пейзажі, натюрморти та портрети, а з 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ на територію України, змінив напрямок творчості.

"Я хочу закарбувати історію для нащадків": художник із Житомирщини створює картини про війну в Україні
До повномасштабного вторгнення російських військ Валентин Ковальчук писав пейзажі та натюрморти. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

"З того моменту, коли почалася повномасштабна війна на території України, я не зміг байдуже ставитися до цих подій і почав через живопис відтворювати їх. Хочу закарбувати нинішню історію для майбутніх поколінь", — сказав Валентин Ковальчук.

За 40 років творчості художник написав майже 800 картин, і всі переважно у жанрі реалізму. Тепер, з його слів, він розширив творчий діапазон.

"Я став надавати перевагу сюрреалістичному напрямку з елементами абстракції. Реалізмом не завжди можна відтворити те, про що людина думає та що в неї душі. Можливо, іноді потрібно підказати глядачу, скерувати його на якусь думку", — розповів художник.

На картинах Валентин Ковальчук зображає найбільш яскраві, на його думку, моменти війни.

"Я хочу закарбувати історію для нащадків": художник із Житомирщини створює картини про війну в Україні
На одній із картин художника дівчинка на передньому плані намагається приголубити та захистити кошеня. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

"Наприклад, підбитий російський танк. А ще — черепи, як апофеоз війни. І ось ще така картина: дівчинка на передньому плані намагається приголубити та захистити кошеня. Або ворожий літак, який тисне на голови українців. Чи зруйнована російськими обстрілами квартира", — сказав художник.

"Я хочу закарбувати історію для нащадків": художник із Житомирщини створює картини про війну в Україні
Валентин Ковальчук пише картини, на яких у жанрах сюрреалізму та абстракції зображає події війни в Україні. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

"Я хочу закарбувати історію для нащадків": художник із Житомирщини створює картини про війну в Україні
Валентин Ковальчук пише картини, на яких у жанрах сюрреалізму та абстракції зображає події війни в Україні. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

"Я хочу закарбувати історію для нащадків": художник із Житомирщини створює картини про війну в Україні
Валентин Ковальчук пише картини, на яких у жанрах сюрреалізму та абстракції зображає події війни в Україні. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

Зараз митець працює над картиною "Єднання поколінь через віки".

"Я хочу закарбувати історію для нащадків": художник із Житомирщини створює картини про війну в Україні
Художник показує ескізи нової картини на воєнну тематику. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

"На цій картині на фоні козаків я хочу показати маленького хлопчика. За задумом, він — як образ нинішніх наших оборонців, нинішніх воїнів", — розповів Валентин Ковальчук.

"Я хочу закарбувати історію для нащадків": художник із Житомирщини створює картини про війну в Україні
Зараз художник працює над картиною "Єднання поколінь через віки". Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

Серію картин на воєнну тематику художник із Житомирщини планує показати на виставці у жовтні 2024 року.

Раніше Суспільне писало, що художник Валентин Ковальчук написав майже 200 ікон, на яких відтворив біблійні сюжети.

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