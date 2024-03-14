У селі Красилівка Броварського району Київщини триває відбудова школи. Будівля була пошкоджена під час повномасштабного російського вторгнення. Роботи виконуються коштом UNITED24.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації із посиланням на очільника КОВА Руслана Кравченка.

Зазначається, що до війни у закладі навчалося понад 450 школярів. Оскільки будівля була значно пошкоджена, продовжувати освітній процес тут було небезпечно. Споруда зазнала значних руйнувань у березні 2022 року.

"Вибуховою хвилею тут було пошкоджено стіни та покрівлю, вибито 70% вікон. Протягом 2022 року були відновлені та відремонтовані всі віконні блоки. Покрівлю частково полагодили коштом місцевого бюджету, але через отримані руйнування заклад все одно потребував капітального ремонту та термомодернізації", — сказав Кравченко.

Будівництво школи у Красилівці. Фото: КОВА

За його словами, на початку цього року розпочався капітальний ремонт даху з утепленням фасаду Красилівського ліцею. Підрядник вже провів підготовчі роботи, демонтував пошкоджену покрівлю над приміщенням спортзалу та виконав 60% гідроізоляції фундаменту.

Наразі будівельники ремонтують покрівлю над приміщеннями харчоблоку, їдальні та спортивної зали: продовжують демонтувати пошкоджені елементи та встановлювати крокви. Також працюють над спорудженням вентиляційних каналів, гідроізоляції горища та демонтажу всіх вхідних груп закладу.

Будівництво школи у Красилівці. Фото: КОВА

"Із 2023 року навчання в Красилівському ліцеї проводиться в змішаному форматі. Відновлення будівлі освітнього закладу дасть змогу забезпечити доступ до навчання в очній формі для всіх учнів населеного пункту", — йдеться у повідомленні.

Станом на лютий на Київщині відновили повністю або частково 198 закладів освіти. Серед них — 122 школи та 71 садочок. Планується відбудова ще понад сорока освітніх установ, які були пошкоджені через російське вторгнення. В регіоні руйнувань зазнали загалом 244 школи, садочки, заклади позашкільної та профтехосвіти.

Протягом 2023 року в області створили понад 2,5 тисячі нових місць у дитсадках. Таких показників досягли завдяки відбудові садочків і відкриттю приватних закладів. Попит на місця в дитсадках зростає через приїзд до регіону переселенців з інших областей через війну. Наразі в регіоні працюють 760 дитсадків. Їх відвідують понад 56 тисяч дошкільнят.

Що відомо про руйнування і відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області було зруйновано чи пошкоджено 27 226 об'єктів. Основний "удар" припав саме на житло — 24,3 тис. об'єктів. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адміністративних будівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд.

Станом на початок серпня 2023 року в регіоні повністю та частково відновили 12,5 тисяч пошкоджених об'єктів: більше 11 тисяч багатоквартирних та приватних будинків, 187 дитсадків та шкіл, 101 медзаклад, 68 адмінбудівель та ЦНАПів. У жовтні вдалося відбудувати 13 тисяч будівель і споруд, ще близько 15 тисяч — чекають на відновлення. Станом на лютий цього року відновлено 17 тис. об'єктів, із них 15,3 тис. — житло.

У межах Програми "ВідновиДІМ" ремонтують 95 будинків, зокрема 63 проєкти повністю або частково завершені. Найбільше багатоповерхівок відновлюють в Ірпені — 87. Крім того, 3 будинки ремонтують у Бучі, по 2 — у Макарові та Гостомелі, 1 — у Софіївській Борщагівці. Програма фінансується за гроші Євросоюзу.

На Київщині створюють Каталог відновлення області, де можна дізнатись про відремонтовані об'єкти за кошти з резервного держбюджету протягом 2022 року. Торік звідти на ремонт в області виділили понад 700 млн грн.

Також у Київській області створили Спостережну раду з питань відбудови. Її основне завдання — контролювати усі етапи відбудови від планування до завершення проєктів. Працюватиме і робоча група, яка виявлятиме корупцію під час відбудови.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, які були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії і на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.

Станом на січень цього року Бюро економічної безпеки виявило низку порушень під час тендерних закупівель, які стосуються, зокрема, відновлення житла у Київській області. Загальна сума ризикових закупівель в регіоні складає понад 105 млн гривень. Для того, щоб завадити неефективному використанню бюджетних коштів, організаторам торгів направлені рекомендації — звернути увагу на можливі зловживання.

Минулого року правоохоронці Київщини розслідували 90 кримінальних проваджень за фактами заволодіння бюджетними коштами. Зокрема, йдеться і про відбудову інфраструктурних об'єктів, які пошкодили російські війська під час повномасштабного вторгнення на територію регіону.