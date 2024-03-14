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Машина була у річці: на Рівненщині з води дістали тіло чоловіка
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Машина була у річці: на Рівненщині з води дістали тіло чоловіка

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Машина з тілом чоловіка у річці Случ 14 березня 2024 року
Фото: поліція в Рівненській області

На Рівненщині в річці Случ виявили автомобіль із тілом 37-річного чоловіка в салоні. Наразі правоохоронці встановлюють обставини смерті.

Про це 14 березня повідомила пресофіцерка поліції в області Катерина Загурська.

Як повідомляють правоохоронці, 13 березня жителі села Бережки виявили затоплений у річці Случ автомобіль ВАЗ-2110. На місце події приїхали рятувальники та слідчі. Автомобіль підняли з води за допомогою спецтехніки.

"У салоні на водійському сидінні виявили тіло 37-річного місцевого жителя. Востаннє його бачили в селі напередод ні ввечері. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть чоловіка настала внаслідок утоплення", — повідомила пресофіцерка.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

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