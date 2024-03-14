На Рівненщині в річці Случ виявили автомобіль із тілом 37-річного чоловіка в салоні. Наразі правоохоронці встановлюють обставини смерті.
Про це 14 березня повідомила пресофіцерка поліції в області Катерина Загурська.
Як повідомляють правоохоронці, 13 березня жителі села Бережки виявили затоплений у річці Случ автомобіль ВАЗ-2110. На місце події приїхали рятувальники та слідчі. Автомобіль підняли з води за допомогою спецтехніки.
"У салоні на водійському сидінні виявили тіло 37-річного місцевого жителя. Востаннє його бачили в селі напередод ні ввечері. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть чоловіка настала внаслідок утоплення", — повідомила пресофіцерка.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.
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