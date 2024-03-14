В Одесі викрили два підпільних "інтернет-казино"

В Одесі викрили два ігрових заклади, які працювали без ліцензії та не мали юридичного оформлення. Організатору бізнесу та ще трьом людям повідомили про підозри.

Про це 14 березня повідомили в Бюро економічної безпеки України та прокуратурі Одеської області.

За даними слідства, мова йде про два "інтернет-казино", які працювали в Одесі з листопада 2023 року. Вони розташовувались на перших поверхах житлових будинків у середмісті та були відкриті цілодобово. Потрапити в середину можна було лише за попереднім телефонним дзвінком — вивісок чи реклами не було, додали в БЕБ.

"Інтернет-казино" в Одесі, яке викрили правоохоронці. Фото: прокуратура Одеської області

За даними прокуратури, організувала гральний бізнес одеситка. До роботи вона долучила трьох знайомих, які виконували роль адміністраторів закладів.

У Бюро економічної безпеки додали, що заклади працювали без створення юридичної особи, оформлення необхідних ліцензій та не сплачували податки. Під час обшуків детективи вилучили понад 70 одиниць комп’ютерної техніки: ноутбуки, монітори, системні блоки, сервери, а також мобільні телефони, чорнові записи, готівку та банківські картки. Орієнтовна вартість вилученого — понад три млн гривень.

Гроші, які знайшли під час обшуків у ймовірних організаторів грального бізнесу. Фото: прокуратура Одеської області

Жінці, яку слідство вважає організаторкою, та ще трьом людям повідомили про підозру за ч. ч. 2,3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України — організація та функціонування проведення азартних ігор в мережі Інтернет. За це передбачений штраф від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

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