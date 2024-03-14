У ході аеророзвідки оператори миколаївського 73-го морського центру Сил спеціальних операцій виявили та зупинили спробу російських військових замінувати водойми на Херсонщині.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗС України.

Під час ведення аеророзвідки оператори 73-го центру на південному напрямку виявили російський автомобіль та два човни. Також на місці перебував особовий склад противника.

Було встановлено, що росіяни планували вихід, щоб замінувати водойми в одному з населених пунктів.

Ураження позицій росіян, які намагалися замінувати водойми на Херсонщині. Фото: скрін з відео/CCО.

Бійці 73-го центру ССО завдали вогневого ураження ударними безпілотними системами та знищили техніку противника.

Залишки від знищених позицій росіян. Фото: скрін з відео/CCО.

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