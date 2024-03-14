"Тільки жорсткі заходи можуть змінити цю ситуацію" — Коріков про окупацію ЗАЕС

Вчора, 13 березня, відбулася зустріч Головного держінспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова з Головою Комісії ядерного регулювання США Крістофером Хенсоном. Під час цього обговорили низку питань, серед яких — ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Про це сьогодні, 14 березня, повідомили у Державній інспекції ядерного регулювання України.

Під час зустрічі Олег Коріков зазначив, що наразі на тимчасово окупованій ЗАЕС працює некваліфікований персонал, а територія станції перебуває під обстрілами з боку російських військових:

"Ми розуміємо, що якщо ЗАЕС не повернути під контроль України, то кількість експлуатаційних подій тільки збільшуватиметься і вони нестимуть потенційну загрозу виникнення аварій з радіаційними наслідками», — йдеться у повідомленні.

Зустріч оловного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова з Головою Комісії ядерного регулювання Крістофером Т. Хенсоном. Фото: Державна інспекція ядерного регулювання України

Окрім цього, за словами Олега Корікова, Росія продовжує ігнорували вимоги резолюцій Ради Керуючих МАГАТЕ, тому міжнародна спільнота має вводити жорсткіші політичні та економічні санкції:

"Тільки жорсткі заходи можуть змінити цю ситуацію. Росія має бути позбавлена усіх прав і привілеїв у МАГАТЕ, будь-яка співпраця з підприємствами російської атомної галузі має бути припинена. Необхідні політичні та економічні санкції".

На зустрічі українська та американська сторони також обговорили план з відновлення рівня безпеки ядерних установок ЗАЕС після деокупації станції.

Що відомо про присутність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії створили у 1957 році як структуру, яка мала запобігти розповсюдженню ядерної зброї та технології з її виготовлення. Іншою її функцією став контроль за мирним використанням атомної енергії у світі, зокрема створення стандартів ядерної безпеки.

Керівними органами МАГАТЕ є Секретаріат, Генеральна конференція та Рада керівників. Нині генеральним директором є аргентинець Рафаель Гроссі. Він має 6 заступників.

6 березня 2024 року відбулася зустріч Генерального директора МАГАТЕ Рафаелем Гроссі з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі (Росія).

2 лютого 2024 року на тимчасово захопленій ЗАЕС з першого лютого 2024 року працівникам українського "Енергоатома", які не підписали договори з "Росатомом", заборонили доступ до ЗАЕС.

19 січня у МАГАТЕ повідомили, що російська армія знову замінувала окуповану нею Запорізьку АЕС. Зазначається, що вибухові пристрої розташовані між внутрішньою та зовнішньою огорожею навколо електростанції, що є несумісним зі стандартами безпеки, заявив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Торік у листопаді ЗАЕС була розмінована.

17 січня експертам МАГАТЕ надали доступ до шостого енергоблока. Проте знов було відмовлено у доступі до деяких частин машинного залу.

3 січня у МАГАТЕ повідомили, що експертам не дали доступу до деяких залів енергоблоків Запорізької АЕС.

5 грудня На ЗАЕС відбулась чотирнадцята ротація місії МАГАТЕ. Про це повідомив Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ "Таврія".

3 листопада пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України повідомила про успішно проведену чергову ротацію місії МАГАТЕ на тимчасово окупованій ЗАЕС. Це вже 14 група експертів Агенції від початку встановлення постійної моніторингової місії.

3 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про успішно проведену ротацію;

28 вересня Володимир Зеленський повідомив, що Україна ввійшла до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки;

25 вересня Генеральна конференція МАГАТЕ затвердила призначення Рафаеля Гроссі генеральним директором агентства на наступні чотири роки, який починається на початку грудня 2023 року;

Під час одинадцятої ротації представників МАГАТЕ на ЗАЕС, українські сапери знешкодили п'ять російських протипіхотних мін на шляху місії;

2 вересня МАГАТЕ успішно провела одинадцяту ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС;

2 березня 2023 року на Запорізькій атомній електростанції відбулася шоста ротація групи експертів МАГАТЕ;

4 листопада 2022 року на Запорізькій АЕС відбулася друга ротація експертів МАГАТЕ;

7 жовтня 2022 року МАГАТЕ вдвічі збільшує кількість своїх експертів на Запорізькій АЕС. Так, відбулася перша ротація . Відтоді на ЗАЕС присутні четверо представників МАГАТЕ;

. Відтоді на ЗАЕС присутні четверо представників МАГАТЕ; 1 вересня 2022 року місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До складу місії входять експерти з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Франції та інших країн. Представників Британії, США та Росії у ній немає.

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