"Укрзалізниця" вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд, який використовуються для перевезення поранених військовослужбовців. Вагони обладнані всім необхідним устаткуванням, щоб надавати невідкладну медичну допомогу і за необхідності оперувати на ходу.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Як розповів голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко, у березні 2022 року протягом чотирьох днів створили перший медичний вагон, який не має аналогів у світі. Тоді не було жодних креслень і технічної документації, водночас була велика потреба у таких вагонах.

Вагон медичного евакуаційного поїзда. Київ, 14 березня 2024 рік. Фото: Міністерство оборони/Telegram

"Сьогодні ж загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці", — зазначив Лященко. ⠀

За його словами, за два роки медичні вагони поступово ставали більш комплексними, оснащувалися обладнанням нового покоління. Всі вагони завдяки живленню від генератора повністю автономні й оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою. Є навіть вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких вагонах у найбільш критичних випадках є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко біля медичного евакуаційного поїзда. Київ, 14 березня 2024 рік. Фото: Анна Железняк/Суспільне

"Розвантаження вагону проходить від 15 до 17 хвилин. За цей час весь потяг повністю звільняється від пацієнтів. Від 5 до 25 хвилин пацієнт з моменту розвантаження вже у лікувальному закладі. З нами співпрацюю міські лікарні Києва, надають допомогу. Вкрай важкі пацієнти попадають до Києва. За час евакуації стан жодного пацієнта не погіршився і не було летальних випадків", — розповів

Головний анестезіолог медсил ЗСУ Олександр Бугай у вагоні медичного евакуаційного поїзда. Київ, 14 березня 2024 рік. Фото: Анна Железняк/Суспільне

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков повідомив, що існують перспективи для курсування медичних вагонів не тільки від фронту до тилових шпиталів.

"Ми технічно готові до запуску вагонів до і через кордон для лікування та реабілітації наших воїнів. Працюємо з партнерами над реалізацією", — сказав він.

Ліжко з медобладнанням для поранених у вагоні евакуаційного поїзда. Київ, 14 березня 2024 рік. Фото: Анна Железняк/Суспільне

До кінця 2024 року залізничники переобладнають ще вісім евакуаційних вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських військових.

"Час вкрай важливий на будь-якому етапі медичної допомоги пораненому чи травмованому бійцю і відіграє ключову роль для подальшого лікування. Саме тому евакуаційні медичні та реанімаційні вагони стали надважливим елементом для надання якісної та своєчасної допомоги", — наголосила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.