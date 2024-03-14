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Київщину відвідав міністр закордонних справ Молдови
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Київщину відвідав міністр закордонних справ Молдови

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Київщину відвідав міністр закордонних справ Молдови
Гостомель відвідав міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой (третій зліва). Фото: Гостомельська СВА/Telegram

Гостомельську громаду Київщини відвідав віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Республіки Молдова Міхай Попшой. Іноземній делегації розповіли про хід відбудови громад регіону, а також про дні боїв та евакуації.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Гостомельської селищної військової адміністрації.

Зазначається, що в межах робочого візиту міністр закордонних справ Молдови відвідав зруйнований під час повномасштабного російського вторгнення ліцей №2. Міхай Попшой оглянув масштаби руйнувань освітнього закладу та за традицію на дошці одного з класів ліцею залишив пам'ятний напис "Victorie Ucrainei", що означає — Перемога України.

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Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой у Гостомелі. Фото: Гостомельська СВА/Telegram

"Візити іноземних делегацій до України — можливість побачити руйнування, спричинені російськими військами, на власні очі. Це дозволяє світовій спільноті краще зрозуміти масштаби трагедії та стає можливістю підтримати Україну у боротьбі за незалежність та у відновленні наслідків війни", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про візити іноземних делегацій на Київщину

26 лютого у Бучу приїхали журналісти з чотирьох країн Південно-Східної Азії. Це представники із Індії, Індонезії, Малайзії та Філіпінів. Вони хочуть зафіксувати воєнні злочини російських військових, щоб потім розповісти про це всьому світові.

7 лютого Бучу відвідали міністерка внутрішніх справ і охорони здоров'я Данії Софі Леде, Надзвичайний та Повноважний Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен. 6 лютого у місті побували представники Спеціального комітету Парламентської асамблеї ОБСЄ "Парламентська група підтримки України".

30 січня у Бучу приїжджала племінниця 35-го президента США Джона Кеннеді, президентка американської правозахисної організації Керрі Кеннеді. 8 січня Ірпінь та Бучу відвідала делегація із Німеччини. Це депутати Бундестагу від різних парламентських фракцій, референти з міжнародних питань, політики безпеки й оборони.

7 січня Київщину відвідала міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава. Делегація побувала на території храму Святого Апостола Андрія Первозванного, де вшанувала пам'ять загиблих бучанців. В Ірпені японці, зокрема, побували на Романівському мосту, який називають "дорогою життя".

9 листопада минулого року посли Великої Британії, Швеції, Фінляндії та Канади приїхали у селище Калита в Броварському районі. Іноземні гості відвідали ЦНАП Калитянської громади, будинок культури, бібліотеку та оглянули укриття.

6 листопада хорватський посол Аніцею Джаміч, під час свого візиту на Київщину, обговорив ефективне відновлення регіону, для якого, зокрема, необхідне повне розмінування.

3 листопада в Ірпінь приїхали чотири посадовці зі штату Юта (США): очільники міст Солт-Лейк-Сіті, Вайн'ярд Хейвен, Беара та керівник операційного офісу Асоціації аерокосмічної та оборонної промисловості штату Роберт Керролл. Вони відвідали місця найбільших руйнувань в місті та подивилися на роботу всесвітньовідомого митця стріт-арту Бенксі.

У жовтні міністр оборони Естонії Ханно Певкур у межах свого візиту в Україну побував у Бучі та Ірпені. Він побачив, як відновлюються міста, зруйновані під час спроби наступу армії РФ на Київ минулого року та вшанував пам'ять загиблих унаслідок російської агресії.

У вересні державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав бійців ДПСУ, які захищають український кордон у Київській області. Він, зокрема, повідомив, що Сполучені Штати направлять 300 мільйонів доларів фінансування для продовження цієї важливої роботи.

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