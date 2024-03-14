Серед колишніх позицій російських військових на Київщині знайшли тіло 66-річного чоловіка.

Про це повідомляє поліція області.

Про зникнення мешканця села Гурівщина заявила його дружина. Встановили, що зниклий чоловік познайомився в магазині з безпритульним, який раніше мав судимість.

Вони разом вирушили до колишніх позицій військових РФ, де розпивали алкоголь. Згодом між ними виник конфлікт. Під час сварки новий знайомий завдав іншому численних ударів, від яких чоловік помер.

Місце поруч із колишніми позиціями росіян на території Київської області. Фото: поліція Київщини

"Щоб приховати сліди злочину, зловмисник заховав тіло в окопі. А сам переховувався на території інших ворожих позицій, де його розшукали правоохоронці", — йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомили підозру за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ). Йому загрожує до 15 років ув'язнення.