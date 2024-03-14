Пожежа в центрі Житомира: що горіло

14 березня у центрі Житомира поблизу Михайлівського собору виднівся дим. На місці працюють пожежні. Про це з місця події повідомили кореспонденти Суспільного.

Пожежа сталася за адресою: вулиця Київська, 10.

В коментарі Суспільному пресофіцерка Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області Ірина Романюк розповіла, що загорілося сміття в одній із закинутих будівель.

"Виклик до рятувальної служби 101 надійшов о 15:17. Наразі там працюють дві пожежні машини. Попередня інформація: у закинутій будівлі горить сміття на площі орієнтовно 20 квадратних метрів. О 15:29 пожежу вдалося локалізувати", — розповіла Ірина Романюк.

Фото: Оксана Ковальчук/Суспільне Житомир

Фото: Оксана Ковальчук/Суспільне Житомир

Фото: Оксана Ковальчук/Суспільне Житомир

На місці очевидці розповіли кореспондентам Суспільного, що напередодні в тому ж місці і в той самий час також була пожежа.

Ірина Романюк підтвердила Суспільному цю інформацію.

"13 березня за тією ж адресою о 15:23 був виклик — в цьому ж приміщення горіло сміття на площі 5 квадратних метрів", — сказала пресофіцерка.

Також, за словами кореспондентів Суспільного, на місце пожежі прибули працівники карного розшуку ГУНП в Житомирській області.

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