63 населені пункти області лишаються без електропостачання через постійні російські обстріли, а чотири громади Харківщини визнані саперами як "дуже небезпечні".

Про темпи відновлення, відбудови та розмінування громад Харківської області розповів очільник ОВА Олег Синєгубов.

Далі — пряма мова.

Відновлення комунальних послуг на деокупованих територіях Харківщини

Без електропостачання залишаються 63 населені пункти області. З них 38, які — у п'ятикілометровій зоні до активних бойових дій або підлягають постійним обстрілам та щільно заміновані.

З 24 лютого 2022 року у 399 населених пунктах відновили електропостачання.

У 138 деокупованих населених пунктах відновили газопостачання, у понад 107 — триває відновлення.

У 107 зі 127 населених пунктах на деокупованій території відновили водопостачання.

Які громади Харківської області найбільш заміновані

На території Харківщини сапери знищили 166 223 вибухонебезпечні предмети, обстеживши 9,58 тисячі гектарів.

Серед найбільш небезпечних громад через замінування — прикордонні Вовчанська, Вільхуватська, Петропавлівська, Борівська.

Мапа замінованості Харківської області станом на 14 березня 2024 року. Карта: ОВА

У березні сапери почнуть тестування машини для розмінування з активним приводом.

Відновлення будівель, що були пошкоджені внаслідок бойових дій

98 проєктів відновлення будівель розробили за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії у 2023 році. Загальна сума фінансування склала 3,5 млрд гривень.

Зокрема, відновлення житлової інфраструктури відбувалось у Дергачівській громаді, Старому Салтові, Ізюмі.

"єВідновлення": скільки людей придбали житло

109 жителів Харківщини придбали нове житло за програмою "єВідновлення" на більш ніж 184 млн гривень.

Сума компенсацій за пошкоджене майно склала 1,61 млрд гривень.

Найбільше заяв надійшло від жителів Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів області.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube