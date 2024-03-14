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"У квартирі дим стоїть, балкона зовсім нема". Херсонці розповіли про наслідки атак армії РФ
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"У квартирі дим стоїть, балкона зовсім нема". Херсонці розповіли про наслідки атак армії РФ

Ексклюзивно
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Зранку російські військові обстріляли середмістя Херсона. Поцілили по житловому будинку. Били по місту і близько четвертої години, під вогнем було гаражне приміщення автотранспортного підприємства. Частина автівок вигоріла, частина – пошкоджені.

Близько 10:30 російські військові обстріляли середмістя Херсона. Один зі снарядів влучив у квартиру Тетяни. У цей час в оселі була її 77-річна матір, говорить жінка.

"Казала, що був сильний гуркіт. У квартирі дим стоїть, штукатурка попадала. Я тут поруч працюю, прибігла та побачила, що балкона зовсім нема з нашого боку. І у квартиру був приліт. Пряме влучання, мама не поранена. Вона просто в іншій кімнаті з іншого боку, де росіяни стріляють", — говорить Тетяна.

"У квартирі дим стоїть, балкона зовсім нема. Добре, що мама не поранена". Херсонці розповіли про наслідки атак армії РФ
Зруйновані вікна та балкони після російських обстрілів, Херсон, 14 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Пошкоджена і квартира Анжели.

"Я у матері була на Чорноморській. Підходжу, думаю, що там за будівельні роботи. Думала, що лагодять водопостачання чи електрику. Кажуть – до вас прилетіло. Я он на другому поверсі. Там перший був приліт – вибито все й от вікно зараз відкрите. Я боюся в хату заходити. Бо після першого хоч вікна були, а наразі антресоль снарядами повністю зруйнували як решето", — каже херсонка.

"У квартирі дим стоїть, балкона зовсім нема. Добре, що мама не поранена". Херсонці розповіли про наслідки атак армії РФ
Руйнування в одній з квартир після російського обстрілу, Херсон, 14 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Під час влучання російського снаряда у багатоповерхівку місцева жителька Інна була вдома.

сюжет обстріли
Собака біжить повз подвір'я багатоповерхівки, яка постраждала внаслідок атак РФ, Херсон, 14 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

"У мене перший поверх. Він постраждав раніше. Почула сильний вибух, більше нічого. Вийшла на двір і побачила, що там коїться. Влучання було на шостому поверсі", — розповіла жінка.

Раніше начальник МВА Роман Мрочко повідомив, що армія РФ обстріляла автотранспортне підприємство у Херсоні. Винила пожежа.

Російська армія упродовж доби 13 березня 2024 року обстріляла дев'ять населених пунктів Херсонської області. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, газогін. Є влучання у припортову інфраструктуру та автотранспортне підприємство.

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