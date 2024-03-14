Зранку російські військові обстріляли середмістя Херсона. Поцілили по житловому будинку. Били по місту і близько четвертої години, під вогнем було гаражне приміщення автотранспортного підприємства. Частина автівок вигоріла, частина – пошкоджені.

Близько 10:30 російські військові обстріляли середмістя Херсона. Один зі снарядів влучив у квартиру Тетяни. У цей час в оселі була її 77-річна матір, говорить жінка.

"Казала, що був сильний гуркіт. У квартирі дим стоїть, штукатурка попадала. Я тут поруч працюю, прибігла та побачила, що балкона зовсім нема з нашого боку. І у квартиру був приліт. Пряме влучання, мама не поранена. Вона просто в іншій кімнаті з іншого боку, де росіяни стріляють", — говорить Тетяна.

Зруйновані вікна та балкони після російських обстрілів, Херсон, 14 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Пошкоджена і квартира Анжели.

"Я у матері була на Чорноморській. Підходжу, думаю, що там за будівельні роботи. Думала, що лагодять водопостачання чи електрику. Кажуть – до вас прилетіло. Я он на другому поверсі. Там перший був приліт – вибито все й от вікно зараз відкрите. Я боюся в хату заходити. Бо після першого хоч вікна були, а наразі антресоль снарядами повністю зруйнували як решето", — каже херсонка.

Руйнування в одній з квартир після російського обстрілу, Херсон, 14 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Під час влучання російського снаряда у багатоповерхівку місцева жителька Інна була вдома.

Собака біжить повз подвір'я багатоповерхівки, яка постраждала внаслідок атак РФ, Херсон, 14 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

"У мене перший поверх. Він постраждав раніше. Почула сильний вибух, більше нічого. Вийшла на двір і побачила, що там коїться. Влучання було на шостому поверсі", — розповіла жінка.

Раніше начальник МВА Роман Мрочко повідомив, що армія РФ обстріляла автотранспортне підприємство у Херсоні. Винила пожежа.

Російська армія упродовж доби 13 березня 2024 року обстріляла дев'ять населених пунктів Херсонської області. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, газогін. Є влучання у припортову інфраструктуру та автотранспортне підприємство.

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