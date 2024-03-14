Трьох жителів Дніпропетровщини засудили до 11 років за ґратами за замах на замовне вбивство керівниці громадської організації. Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

За даними з прокуратури, у 2021 році троє чоловіків отримали замовлення на вбивство керівниці однієї із громадських організацій Дніпра. Протягом декількох тижнів стежили за "жертвою" та збирали детальну інформацію про неї.

Увечері 15 липня 2021 року двоє виконавців, одягнувши для конспірації маски та перуки, підстерегли жінку у під’їзді і напали на неї. Потерпіла отримала численні удари ногами та руками. Однак завершити злочинний намір засудженим завадила сусідка потерпілої.

Після скоєного фігуранти втекли на авто. На судовому засіданні чоловіки свою вину не визнали.

До набрання законної сили вироку суду вони перебуватимуть під вартою.

Що відомо про цей інцидент

15 липня близько 20 години вечора у під’їзді будинку в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра двоє чоловіків напали на 37-річну активістку з Дніпра НАталію Ешонкулову та нанесли їй тілесні ушкодження.

Наталю Ешонкулову доправили до лікарні з черепно-мозковою травмою, струсом мозку, переломом носа і численними гематомами.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – замах на вбивство. Стаття передбачає покарання — позбавлення волі від 7 до 15 років.

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