Працівника Слов'янського лісгоспу підозрюють у незаконній вирубці дерев, що спричинило шкоду на 700 тисяч гривень. Чоловіку загрожує до 7 років, конфісковану вантажівку вже передали до Сил оборони.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Майстер лісу держпідприємства у березні 2023 року на ділянці, яка не входить до території його обслуговування, організував незаконну порубку дерев. До "справи" він залучив своїх знайомих не повідомивши чоловікам, що законних підстав на порубку не має", — йдеться у повідомленні.

У ДБР додали, що лісорубів помітили добровольці Сил Оборони та сповістили про вирубку правоохоронців. Слідчі ДБР прибувши на місце вилучили деревину та автомобіль КрАЗ, який передали українським військовим.

У прокуратурі Донецької області додали, що було спиляно 67 ясенів, дубів, акацій та кленів.

Працівнику Білозерського лісництва ДП "Слов’янський лісгосп" повідомили про підозру у збитках на 700 тисяч гривень. Чоловіка звільнили з посади. За ч. 4 ст. 246 КК України (незаконна порубка лісу) йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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