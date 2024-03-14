НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Донеччині працівника лісгоспу підозрюють у вирубці дерев на 700 тисяч гривень — ДБР
ДОНБАСЕКОЛОГІЯДБРРегіони

На Донеччині працівника лісгоспу підозрюють у вирубці дерев на 700 тисяч гривень — ДБР

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Донеччині працівника лісгоспу підозрюють у вирубці дерев на 700 тисяч гривень — ДБР
Фото: Суспільне Донбас

Працівника Слов'янського лісгоспу підозрюють у незаконній вирубці дерев, що спричинило шкоду на 700 тисяч гривень. Чоловіку загрожує до 7 років, конфісковану вантажівку вже передали до Сил оборони.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Майстер лісу держпідприємства у березні 2023 року на ділянці, яка не входить до території його обслуговування, організував незаконну порубку дерев. До "справи" він залучив своїх знайомих не повідомивши чоловікам, що законних підстав на порубку не має", — йдеться у повідомленні.

У ДБР додали, що лісорубів помітили добровольці Сил Оборони та сповістили про вирубку правоохоронців. Слідчі ДБР прибувши на місце вилучили деревину та автомобіль КрАЗ, який передали українським військовим.

У прокуратурі Донецької області додали, що було спиляно 67 ясенів, дубів, акацій та кленів.

Працівнику Білозерського лісництва ДП "Слов’янський лісгосп" повідомили про підозру у збитках на 700 тисяч гривень. Чоловіка звільнили з посади. За ч. 4 ст. 246 КК України (незаконна порубка лісу) йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Невеликий дощ, місцями зі снігом: прогноз погоди на Донеччині 15 березня
Невеликий дощ, місцями зі снігом: прогноз погоди на Донеччині 15 березня
За минулу добу на Донеччині вогонь знищив 43 гектари рослинності — ДСНС
За минулу добу на Донеччині вогонь знищив 43 гектари рослинності — ДСНС
життя люди обстріли армія РФ зруйновані будинки прифронтове місто Торецьк Донецька область
"А для туалету — дощова вода". Життя у прифронтовому Торецьку без водопостачання: один день у фото та історіях
Новий етап евакуації: з 23 березня жителів Донеччини прийматимуть ще дві області
Новий етап евакуації: з 23 березня жителів Донеччини прийматимуть ще дві області
На початок