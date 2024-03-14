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У Дніпрі щомісяця гарячі обіди отримують 8 тисяч підопічних терцентру: що змінилося цього року
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У Дніпрі щомісяця гарячі обіди отримують 8 тисяч підопічних терцентру: що змінилося цього року

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Обід, харчування, літні люди Дніпро
Обід для підопічних терцентру. Фото: Міськрада Дніпра

У Дніпрі щомісяця  понад 8 тисяч підопічних міського терцентру отримують безкоштовні гарячі обіди. Про це повідомили в пресслужбі міськради.

Харчування повноцінне та складається з гарніру, м’ясної страви, салату, чаю та десерту.

Підопічним, які не можуть особисто прийти в терцентр, обід додому доставляє соціальний робітник. Він навідується двічі на тиждень.

У Дніпрі програма з надання гарячих обідів діє вже другий рік, сказала директорка Дніпровського міського територіального центру Ольга Мешко.

"З початку 2024 року харчування було змінено на двотижневе меню. Робоча група, яка працювала над ним, зробила його різноманітним та корисним для таких людей. Також ми надаємо ще й інші соціальні послуги: догляд вдома; денний догляд; соціальна адаптація; натуральна допомога; консультування; представництво інтересів; екстрене (кризове) втручання; інформування; транспортні та інші соціальні послуги", — каже вона.

Усього у Дніпрі на обліку у терцентрі більше ніж 11 тисяч людей з них понад тисячу — переселенці.

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