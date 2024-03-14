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Відео Губківського замку відзняте з дрона, перемогло у конкурсі "Вікі любить пам'ятки"
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Відео Губківського замку відзняте з дрона, перемогло у конкурсі "Вікі любить пам'ятки"

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Відео Губківський замок Олексія Бухала
Скрин з відео Олексія Бухала

Відео руїн Губківського замку на Рівненщині визнали переможцем конкурсу “Вікі любить пам’ятки”. Цей ролик відзняв Олексій Бухало квадрокоптером у травні 2023 року. Його робота отримала перше місце у спеціальній номінації "Відео".

Суспільному 14 березня він розповів, що про конкурс від Вікіпедії “Вікі любить пам’ятки” дізнався із Facebook:

"Це було у 2023 році і я вирішив подати одну зі своїх відеоробіт, тому що дуже люблю літати дроном. До повномасштабного вторгнення щодня в Рівному літав, практикувався, щоб навчитися такій майстерній зйомці з дрону. У травні, отримавши дозвіл від СБУ та поліції, поїхав у Губків і зняв цю пам'ятку. Пощастило, що тоді була дуже гарна погода і, наскільки я пам'ятаю, це були другі вихідні травня”, — зазначив Олексій Бухало.

Відеоролик Олексія Бухала, Youtube Wikimedia Ukraine

Ролик руїн Губківського замку на конкурсі "Вікі любить пам'ятки" отримав перше місце у спеціальній номінації "Відео".

“У цій роботі мені сподобалось, що були використані різні плани зйомки. Це дало можливість проникнутись місцем памʼятки та роздивитися деталі. Також звукові ефекти на переходах надають відео динаміки, це гарно сприймається глядачем", — написала у Facebook одна із членів журі Марія Важинська.

Відео Губківського замку відзняте з дрона, перемогло у конкурсі "Вікі любить пам'ятки"
Скрин з відео Олексія Бухала

Відео Губківського замку відзняте з дрона, перемогло у конкурсі "Вікі любить пам'ятки"
Скрин з відео Олексія Бухала

Автор відео розповів, що перемога стимулює його взяти участь у конкурсі ще раз, у 2024 році:

“Перемога стимулює до того, щоб уже навесні цього року знайти якийсь об'єкт або взяти з того, що є, бо дуже багато відзнятого відео за два роки. Змонтувати й ще раз взяти участь в цьому конкурсі”.

Відео Губківського замку відзняте з дрона, перемогло у конкурсі "Вікі любить пам'ятки"
Скрин з відео Олексій Бухало

Олексій Бухало також додав, що другий рік поспіль його відео перемагає у цьому конкурсі. У 2022 році перше місце отримав ролик зі Свято-Миколаївським жіночим монастирем в Городку та Успенською лаврою в Почаєві; друге — про костел Святого Лаврентія в Тайкурах.

Відео Губківського замку відзняте з дрона, перемогло у конкурсі "Вікі любить пам'ятки"
Скрин з відео Олексія Бухала

Відео Губківського замку відзняте з дрона, перемогло у конкурсі "Вікі любить пам'ятки"
Скрин з відео Олексія Бухала

Авторка: Юлія Пашкевич

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