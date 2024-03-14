НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Закарпатті затримали секретаря Хустської єпархії УПЦ МП Івана Розмана
ЦеркваВійськкоматВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Закарпатті затримали секретаря Хустської єпархії УПЦ МП Івана Розмана

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Закарпатті затримали секретаря Хустської єпархії УПЦ МП Івана Розмана
Фото: Хустська єпархія УПЦ МП

В місті Тячів на Закарпатті 14 березня затримали секретаря Хустської єпархії УПЦ МП Івана Розмана.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Хустської єпархії УПЦ МП.

За інформацію єпархії, 14 березня 2024 року секретаря Хустської єпархії протоієрея Івана Розмана викликали на допит у відділок Тячівської районної поліції. Після спілкування з правоохоронцями, на вулиці його затримали люди у камуфляжі.

"Священника викликали на допит до слідчого повісткою. Коли отець Іоанн вийшов з приміщення, його затримали люди у балаклавах зі зброєю. Вони відвезли його на автомобілі “Мерседес Віто” на спеціальних номерах у невідомому напрямку. Також була спроба затримання співробітниками ТЦК адвоката Країла Миколи Вікторовича, з метою перешкоджання здійсненню адвокатської діяльності”, — йдеться у повідомленні.

Суспільне намагається отримати коментар представників ТЦК, щоб з'ясувати всі обставити справи.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Херсонщина, священник, арешт, підозра
Підозрюють у п'яти злочинах. У Києві суд заарештував священника УПЦ МП з Херсонщини Сергія Чертиліна
Херсон, церква
Продовжував проводити богослужіння під час окупації. Історія священника з Херсонської області
Не взяли під варту: у Черкасах судять керівника Черкаської єпархії УПЦ МП митрополита Феодосія
Не взяли під варту: у Черкасах судять керівника Черкаської єпархії УПЦ МП митрополита Феодосія
УПЦ МП перешкоджають релігійній громаді ПЦУ
На Полтавщині представники УПЦ МП перешкоджають релігійній громаді ПЦУ
На початок