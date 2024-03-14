На Закарпатті затримали секретаря Хустської єпархії УПЦ МП Івана Розмана

В місті Тячів на Закарпатті 14 березня затримали секретаря Хустської єпархії УПЦ МП Івана Розмана.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Хустської єпархії УПЦ МП.

За інформацію єпархії, 14 березня 2024 року секретаря Хустської єпархії протоієрея Івана Розмана викликали на допит у відділок Тячівської районної поліції. Після спілкування з правоохоронцями, на вулиці його затримали люди у камуфляжі.

"Священника викликали на допит до слідчого повісткою. Коли отець Іоанн вийшов з приміщення, його затримали люди у балаклавах зі зброєю. Вони відвезли його на автомобілі “Мерседес Віто” на спеціальних номерах у невідомому напрямку. Також була спроба затримання співробітниками ТЦК адвоката Країла Миколи Вікторовича, з метою перешкоджання здійсненню адвокатської діяльності”, — йдеться у повідомленні.

Суспільне намагається отримати коментар представників ТЦК, щоб з'ясувати всі обставити справи.

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