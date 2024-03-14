З квітами і лампадками: на Черкащині відкрили меморіальну дошку захиснику

В Умані на Черкащині 14 березня на території гімназії №11 відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника Богдана Михальчука. Він був випускником цього закладу.
Про це повідомили у фейсбуці Уманської міськради.
Богдан Михальчук загинув 24 березня 2023 року в Луганській області, захищаючи територіальну цілісність України.
Фото: Уманська міськрада
"На відкриття меморіальної дошки, аби вшанувати памʼять Героя, зібралися його рідні, близькі, побратими, педагоги і учні гімназії, а також представники місцевої влади. Право відкрити дошку надали батькові загиблого. Присутні поклали до неї квіти і запалили лампадки", – розповіли в пресслужбі.
Фото: Уманська міськрада
Пам’ятний знак розмістили на стіні гімназії.
Фото: Уманська міськрада
Фото: Уманська міськрада
Фото: Уманська міськрада
Фото: Уманська міськрада
Фото: Уманська міськрада
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