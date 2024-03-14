Житомирський міський департамент освіти озвучив дати весняних канікул для житомирських школярів у 2024 році. На канікули учні ліцеїв Житомира підуть з суботи 23 березня.

Інформацію про це департамент освіти опублікував 14 березня у своєму Telegram.

У повідомленні сказано, що житомирські школярі відпочиватимуть упродовж дев'яти днів, починаючи з суботи 23 березня. Триватимуть канікули до 31 березня включно. 1 квітня 2024 року діти повертаються до навчального процесу.

У вересні 2023 року департамент освіти писав у Telegram, що дати усіх шкільних канікул орієнтовні і можуть змінюватися залежно від безпекової ситуації в країні, температурного режиму, ситуації зі світлом та інших факторів.

Раніше Суспільне повідомляло, що у 2024 році в бюджеті Житомирської міської територіальної громади прогнозують дефіцит грошей на виплату зарплати вчителям у сумі 67 мільйонів 100 тисяч гривень.

У 2023 році в закладах освіти Житомирщини осінні канікули розпочиналися в різні дати. Переважна більшість ліцеїв відпочивала з 23 жовтня, окремі школи відправляли на канікули у два етапи.

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