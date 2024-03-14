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За час повномасштабного вторгнення Росія завдала шкоди довкіллю Запорізької області на понад 125 млн — екоінспекція
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За час повномасштабного вторгнення Росія завдала шкоди довкіллю Запорізької області на понад 125 млн — екоінспекція

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Росія завдала збитків довкіллю на Запоріжжі у понад 125 млн — екоінспекція
Залишки російських снарядів, ілюстративне. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

У період з 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії РФ довкілля Запорізької області зазнало шкоди на суму в понад 125 млн грн. Зокрема встановлено 151 випадок забруднення атмосферного повітря викидами речовин через російські обстріли та пожежі.

Про це сьогодні, 14 березня, повідомили в Держекоінспекції Південного округу.

"У період з 24.лютого 2022 та станом на березень цього року, інспекторами розраховані збитки по 151 факту викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря внаслідок обстрілів та пожеж, пов'язаних з воєнним станом в Запорізькій області", — йдеться в повідомленні.

Згідно з підрахунками фахівців, загальна сума збитків завданих довкіллю області внаслідок забруднення атмосферного повітря складає 125, 5 млн грн.

Екоінспекція проводжує збір даних, моніторинг та документування шкоди довкіллю регіону з метою долучення отриманої інформації до кримінальних проваджень.

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