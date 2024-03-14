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У Києві учасникам добровольчих батальйонів вручили медалі "Честь. Слава. Держава"
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У Києві учасникам добровольчих батальйонів вручили медалі "Честь. Слава. Держава"

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У Києві 24 учасників добровольчих батальйонів нагородили медалями Честь. Слава. Держава
Нагородження добровольців відзнаками Київради, Київ, 14 березня 2024 р. Фото: КМДА

У Києві з нагоди Дня добровольця, який щороку відзначають 14 березня, відбулося покладення квітів до пам'ятника "Воїну-добровольцю", встановленому в Деснянському районі. Також 24 бійців добровольчих батальйонів нагородили медалями "Честь. Слава. Держава" від громади столиці.

Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

У Києві учасникам добровольчих батальйонів вручили медалі "Честь. Слава. Держава"
Покладення квітів до підніжжя пам'ятника "Воїну-добровольцю", Київ, 14 березня 2024 р. Фото: КМДА
"Десять років тому, коли на нашу землю ступила нога ворога, добровольці та доброволиці, не чекаючи мобілізації, самоорганізувались у військові загони, формування та батальйони. Справжні, мужні та відповідальні люди, які керувались життєвим принципом "Якщо не я, то хто?", — нагадала Марина Хонда.

Вона висловила повагу та вдячність бійцям добровольчих формувань, які стали на захист Батьківщини та змінили змінили історію країни.

У Києві учасникам добровольчих батальйонів вручили медалі "Честь. Слава. Держава"
У Києві учасникам добровольчих батальйонів вручили медалі "Честь. Слава. Держава", 14 березня 2024 р. Фото: КМДА

"Завдяки вам у всіх нас є теперішнє, майбутнє та буде Перемога", – зазначила заступниця голови КМДА.

У Києві учасникам добровольчих батальйонів вручили медалі "Честь. Слава. Держава"
Нагородження бійців добровольчих батальйонів медалями "Честь. Слава. Держава", Київ, 14 березня 2024 р. Фото: КМДА

Сьогодні, у День українського добровольця, 24 учасники та учасниці добровольчих батальйонів отримали медалі "Честь. Слава. Держава".

У Києві учасникам добровольчих батальйонів вручили медалі "Честь. Слава. Держава"
Медалі "Честь. Слава. Держава". Фото: КМДА

Пізніше сьогодні, 14 березня, міський голова Києва Віталій Кличко вручив відзнаки від столиці сім'ям загиблих воїнів.

У Києві учасникам добровольчих батальйонів вручили медалі "Честь. Слава. Держава"
Віталій Кличко в День українського добровольця вручив відзнаки від столиці сім'ям загиблих воїнів, Київ, 14 березня 2024 р. Фото: КМДА
"Їхні імена назавжди залишаться в історії нашої держави. Я розумію, що жодна нагорода не полегшить біль втрати. Але вона є ще одним свідченням шани нашим Захисникам та Захисницям, їхньої мужності та відваги", — сказав Кличко.
У Києві учасникам добровольчих батальйонів вручили медалі "Честь. Слава. Держава"
Фото: КМДА

Посмертні нагороди — медалі "Честь. Слава. Держава" — отримали родини 33 добровольців.

Цю відзнаку Київської міської ради заснували у червні 2020 року для нагородження учасників антитерористичної операції за мужність, патріотизм, високу громадянську позицію, героїзм, бойові заслуги у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Що відомо про День українського добровольця

14 березня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

Офіційно свято на честь українських добровольців було встановлене 17 січня 2017 року Верховною Радою "з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".

За даними Українського інституту національної пам'яті, у боях 2014–2015 років російсько-української війни на сході України брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Більшість із них згодом перетворилася на військові частини силових структур.

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