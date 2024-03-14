У Чернівецькому прикордонному загоні почали видавати дозволи на перебування у прикордонній смузі. Їх мають отримати буковинці, які проживають, в'їжджають або проводять роботи за п'ять кілометрів від держкордону.

Про це Суспільному повідомив речник прикордонного загону Костянтин Ліснік.

Навіщо впровадили дозволи

Торік у грудні уряд вніс зміни до постанови про "Прикордонний режим", які передбачають обмеження на вільний в'їзд, перебування та пересування людей у прикордонній смузі. У березні офіційно затвердили форму дозволу.

Кому потрібен дозвіл

Дозвіл мають отримати буковинці, які проживають, в'їжджають, ведуть певні роботи або пересуваються на території у межах п'яти кілометрів від лінії кордону.

Також, якщо людина отримає дозвіл та повідомить про це прикордонну службу, може проводити на цій території:

будівництво;

вирубування дерев та чагарників;

користуватися водою;

проводити геологічні, дорожні, гідротехнічні, землевпорядні дослідження;

фотографувати чи фільмувати місцевість;

проводити туристичні подорожі.

Дозвіл діє лише у межах території прикордонного загону, який його видає.

Як отримати дозвіл

Для цього потрібно подати письмове звернення у довільній формі на ім'я начальника прикордонного загону Миколу Романчука. Звернення можна принести особисто на вулицю Володимира Великого 2, а. Надіслати поштою чи електронним листом на адресу: [email protected]

Рішення про те, надати дозвіл чи відмовити, прикордонники ухвалюють впродовж десяти днів. Й не пізніше наступного дня мають повідомити своє рішення заявнику.

Приклад дозволу на перебування у прикордонній смузі. Джерело: Костянтин Ліснік

Скільки діє дозвіл

Для людей, які проживають у прикордонній смузі, дозвіл буде постійним. Розповів у коментарі Суспільному речник прикордонного загону Ігор Заруднєв. Однак, дозвіл можуть скасувати, якщо людина не проживає за вказаною адресою понад 3 місяці.

Наприклад, туристичний дозвіл діє рік.

Що, як дозволу не буде

Якщо людина перебуватиме у прикордонній смузі без дозволу, її можуть притягнути до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму. Санкція статті передбачає попередження або штраф від 119 до 170 гривень, для посадовців – від 170 до 340 гривень.

Кому не потрібний дозвіл

Дозволу на в'їзд та пропуск не потребують люди, які зокрема:

в'їжджають у прикордонну смугу, щоб перетнути державний кордон в межах пунктів пропуску;

водіям вантажівок та людям, які їх супроводжують, під час перевезення вантажів;

водіям автомобілів, які користуються дорогами державного значення і не роблять зупинок в прикордонній смузі, а також пасажирам потягів, якщо вони їдуть на ділянках прикордонної смуги без зупинок та виходу на залізничних станціях.

Що заборонено взагалі

У межах 30-50 метрів вздовж кордону на суші, водоймах та берегових лініях встановлено спеціальний прикордонний режим. Він забороняє вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування людей та роботи, які не пов'язані з обороною чи охороною кордону.

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