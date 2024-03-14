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На Буковині почали видавати дозволи на перебування у прикордонній смузі: кого це стосується та як отримати
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На Буковині почали видавати дозволи на перебування у прикордонній смузі: кого це стосується та як отримати

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На Буковині почали видавати дозволи на перебування у прикордонній смузі: кого це стосується та як отримати
Ілюстративне фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон/Facebook

У Чернівецькому прикордонному загоні почали видавати дозволи на перебування у прикордонній смузі. Їх мають отримати буковинці, які проживають, в'їжджають або проводять роботи за п'ять кілометрів від держкордону.

Про це Суспільному повідомив речник прикордонного загону Костянтин Ліснік.

Навіщо впровадили дозволи

Торік у грудні уряд вніс зміни до постанови про "Прикордонний режим", які передбачають обмеження на вільний в'їзд, перебування та пересування людей у прикордонній смузі. У березні офіційно затвердили форму дозволу.

Кому потрібен дозвіл

Дозвіл мають отримати буковинці, які проживають, в'їжджають, ведуть певні роботи або пересуваються на території у межах п'яти кілометрів від лінії кордону.

Також, якщо людина отримає дозвіл та повідомить про це прикордонну службу, може проводити на цій території:

  • будівництво;
  • вирубування дерев та чагарників;
  • користуватися водою;
  • проводити геологічні, дорожні, гідротехнічні, землевпорядні дослідження;
  • фотографувати чи фільмувати місцевість;
  • проводити туристичні подорожі.

Дозвіл діє лише у межах території прикордонного загону, який його видає.

Як отримати дозвіл

Для цього потрібно подати письмове звернення у довільній формі на ім'я начальника прикордонного загону Миколу Романчука. Звернення можна принести особисто на вулицю Володимира Великого 2, а. Надіслати поштою чи електронним листом на адресу: [email protected]

Рішення про те, надати дозвіл чи відмовити, прикордонники ухвалюють впродовж десяти днів. Й не пізніше наступного дня мають повідомити своє рішення заявнику.

Приклад дозволу на перебування у прикордонній смузі
Приклад дозволу на перебування у прикордонній смузі. Джерело: Костянтин Ліснік

Скільки діє дозвіл

Для людей, які проживають у прикордонній смузі, дозвіл буде постійним. Розповів у коментарі Суспільному речник прикордонного загону Ігор Заруднєв. Однак, дозвіл можуть скасувати, якщо людина не проживає за вказаною адресою понад 3 місяці.

Наприклад, туристичний дозвіл діє рік.

Що, як дозволу не буде

Якщо людина перебуватиме у прикордонній смузі без дозволу, її можуть притягнути до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму. Санкція статтіСтаття 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає попередження або штраф від 119 до 170 гривень, для посадовців – від 170 до 340 гривень.

Кому не потрібний дозвіл

Дозволу на в'їзд та пропуск не потребують люди, які зокрема:

  • в'їжджають у прикордонну смугу, щоб перетнути державний кордон в межах пунктів пропуску;
  • водіям вантажівок та людям, які їх супроводжують, під час перевезення вантажів;
  • водіям автомобілів, які користуються дорогами державного значення і не роблять зупинок в прикордонній смузі, а також пасажирам потягів, якщо вони їдуть на ділянках прикордонної смуги без зупинок та виходу на залізничних станціях.

Що заборонено взагалі

У межах 30-50 метрів вздовж кордону на суші, водоймах та берегових лініях встановлено спеціальний прикордонний режим. Він забороняє вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування людей та роботи, які не пов'язані з обороною чи охороною кордону.

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