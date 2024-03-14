Правоохоронці повідомили про підозру голові однієї із сільських рад Ужгородського району в розтраті понад пів мільйона гривень із бюджету громади.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської обласної прокуратури у Facebook.

За інформацією відомства, слідство встановило факти розтрати грошей із бюджету громади під час ремонту приміщення торгового комплексу протягом 2020-2022 років. Загальна вартість усіх цих робіт склала понад 7 мільйонів гривень.

"Судові експертизи підтвердили наявність розбіжностей між запроєктованими і фактично виконаними роботами. Також було встановлено, що в документації містилися фальсифіковані дані щодо вартості робіт і будівельних матеріалів. Неправомірні дії чиновниці завдали громаді збитки на майже 680 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

Голові сільради слідчі повідомили про підозру за ч.ч. 3, 4 ст. 191 ККУ, ч. 1 ст. 366 КК України. Також правоохоронці встановлюють інших можливих причетних до розтрати грошей.

За скоєне підозрюваній може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Суспільне намагається отримати коментар підозрюваної, щоб з'ясувати всі обставити справи.

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