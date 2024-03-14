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На Закарпатті голову сільради підозрюють в розтраті понад пів мільйона гривень із бюджету громади
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На Закарпатті голову сільради підозрюють в розтраті понад пів мільйона гривень із бюджету громади

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На Закарпатті голову сільради підозрюють в розтраті понад пів мільйона гривень із бюджету громади
Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру голові однієї із сільських рад Ужгородського району в розтраті понад пів мільйона гривень із бюджету громади.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської обласної прокуратури у Facebook.

За інформацією відомства, слідство встановило факти розтрати грошей із бюджету громади під час ремонту приміщення торгового комплексу протягом 2020-2022 років. Загальна вартість усіх цих робіт склала понад 7 мільйонів гривень.

"Судові експертизи підтвердили наявність розбіжностей між запроєктованими і фактично виконаними роботами. Також було встановлено, що в документації містилися фальсифіковані дані щодо вартості робіт і будівельних матеріалів. Неправомірні дії чиновниці завдали громаді збитки на майже 680 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

Голові сільради слідчі повідомили про підозру за ч.ч. 3, 4 ст. 191Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, в умовах воєнного стану ККУ, ч. 1 ст. 366Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів КК України. Також правоохоронці встановлюють інших можливих причетних до розтрати грошей.

За скоєне підозрюваній може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Суспільне намагається отримати коментар підозрюваної, щоб з'ясувати всі обставити справи.

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