Старший солдат Борис Бойчук із села Тязів, що на Івано-Франківщині, за мужність та бойові заслуги отримав нагрудний знак "Золотий хрест". Наказ про нагороду головнокомандувач Збройних сил України підписав 21 жовтня 2023 року.

Про це повідомили на сайті Ямницької громади.

Борис Бойчук — учасник АТО/ООС.

"Захисник брав участь у визволенні країни від агресора в Одеській, Херсонській та Донецькій областях. Сьогодні наш земляк продовжує боротьбу з ворогом на передових лініях оборони", — йдеться у дописі.

Що відомо про відзнаку "Золотий хрест"

Нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються рядові та сержанти Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування та вартової служби у повсякденній діяльності.

Цю нагороду, як правило, отримують військові, яких раніше відзначали нагрудним знаком "Сталевий хрест" або у разі здійснення бійцем визначного вчинку.

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