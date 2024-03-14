У Хухрі на Сумщині будують нову амбулаторію замість зруйнованої

У селі Хухра Чернеччинської громади на Сумщині розпочали будівництво нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Будівля старої амбулаторії була зруйнована авіадуром навесні 2022 року.

Про це повідомили у МОЗ.

Нову амбулаторію збудують за кошти, зібрані фандрейзинговою платформою "UNITED24", вартість будівництва становить 24,6 млн грн.

Рішення про розподіл коштів на це будівництво прийняли наприкінці 2023 року. Кошти були розподілені як субвенція державного бюджету до бюджету Чернеччинської сільської територіальної громади.

Восени 2023 року поруч зі знищеною російською армією лікарнею в Хухрі на Сумщині звели нову модульну.

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