НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Хухрі на Сумщині будують нову амбулаторію замість зруйнованої
МЕДИЦИНАМОЗВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Хухрі на Сумщині будують нову амбулаторію замість зруйнованої

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Хухрі на Сумщині будують нову амбулаторію замість зруйнованої
Фото: МОЗ

У селі Хухра Чернеччинської громади на Сумщині розпочали будівництво нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Будівля старої амбулаторії була зруйнована авіадуром навесні 2022 року.

Про це повідомили у МОЗ.

Нову амбулаторію збудують за кошти, зібрані фандрейзинговою платформою "UNITED24", вартість будівництва становить 24,6 млн грн.

Рішення про розподіл коштів на це будівництво прийняли наприкінці 2023 року. Кошти були розподілені як субвенція державного бюджету до бюджету Чернеччинської сільської територіальної громади.

Восени 2023 року поруч зі знищеною російською армією лікарнею в Хухрі на Сумщині звели нову модульну.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
&quot;Ми б хотіли, щоб у нас фельдшерка була своя&quot;: на Городнянщині селяни просять санітарку вступити до медичного коледжу
"Ми б хотіли, щоб у нас фельдшерка була своя": на Городнянщині селяни просять санітарку вступити до медичного коледжу
Медичний поїзд для транспортування поранених бійців
Як справжній госпіталь: "Укрзалізниця" вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд
На Львівщині зросла захворюваність на вірусний менінгіт
На Львівщині зросла захворюваність на вірусний менінгіт
поранений, лікарня, Дніпропетровщина
"Мені одразу перерізало сонну артерію". У медзакладі Дніпропетровщини лікують пораненого бійця
На початок