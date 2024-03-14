Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання прокурора і залишив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 квітня. При цьому розмір застави зменшили до 469 млн гривень. Захист Гринкевича заявив, що подаватиме апеляцію.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Роман Гринкевич є одним з пʼятьох підозрюваних у справі постачання одягу для ЗСУ.

Що сказав прокурор

Прокурор Олександр Ливчук просив продовжити запобіжний захід тримання під вартою, строк якого спливає 17 березня. За його словами, Роман Гринкевич може переховуватися від слідства і суду, а також виїхати закордон.

“Батько Романа, Ігор Гринкевич прийняв рішення про створення злочинної організації. Роман був співорганізатором. Ігор уклав 23 договори з Міноборони на поставку військового одягу, тилового забезпечення, фуфайок, штанів, сорочок. Роман увійшов до злочинної організації і керував нею. Вони завдали матеріальної шкода на суму 934 млн грн. Поки не проведено весь комплекс дій. Якщо Гринкевич буде за стінами СІЗО, він буде знищувати докази, знищити оригінали документів і буде впливати на свідків, водіїв які перевозили товари”, — заявив прокурор.

Що заявили адвокати

Адвокати виступали проти клопотання прокурора щодо продовження запобіжного заходу. Натомість подали клопотання щодо допиту свідків, у якому суддя відмовив, оскільки їх допит на цій стадії не передбачається. Адвокати Романа підозру назвали необгрунтованою і просили застосувати більш мʼякий запобіжний захід.

Зокрема, адвокат Андрій Гуджал просив більш мʼякий запобіжний захід, оскільки “з електронним браслетом ще ніхто не втік”.

Коментуючи договори з Міноборони, адвокат Романа Гринкевича Станіслав Єна, розповів, що 7 грудня 2022 року було розповсюджено інформацію про закупівлю одягу на 2023 рік. Були проведені зустрічі з представниками підприємств, що подали пропозиції, зокрема з Романом Гринкевичем, у лютому 2023. Там були представники Міноборони, постачальники. Було заявлено, що визначать компанії, з якими буде укладено договори.

За словами адвоката, питання укладення контрактів відбувалось в звичайному порядку. Згодом, МО повідомило про укладання договорів про закупівлю. Єна сказав, що коли товар надходив до військової частини, його перевіряли і складався акт-прийому товару за якістю. Його підписували і постачальник і замовник. Тільки тоді, коли замовника задовольняла якість його приймали. Військова частина підтверджувала, що вона отримала товар і він став на баланс частини.

“Жодних претензій у Міноборони до договорів не було. ДБР вилучило товари на митниці, воно ще не було в наявності в Міноборони, вони його не оплатили. Щодо повісток про виклик, йому кур’єр приніс додому 23 січня. А запобіжний обрали 22, це сталось після затримання. Ризик ухилення відсутній. Те, що він виїжджав закордон, Роман повертався, тому ризику переховуватися немає”, — сказав адвокат.

Що сказав на суді Роман Гринкевич

Роман Гринкевич заявив, що підозру вважає необґрунтованою і 6 разів засідання щодо апеляції на його арешт не відбулися. Також він казав, що від слідства переховуватись не буде.

“Був факт коли приїхало 3 машини з неналежним товаром, ми звернулись до турецької компанії. Є доказ, що власник турецької компанії приїжджав, помилки були виправлені. Зараз мобілізація, немає чим укомплектувати військовим, але ДБР затримує наш товар. Нестиковка по кількості: як 40 чоловік рахували три тижні — і не було неточності, а ДБР за день порахували недостачу. Коли дізналися, що товар на складах, справу перекваліфікували на шахрайство”, — сказав Роман Гринкевич.

Він заявив, що його “закрили в СІЗО з нереально заставою”, і він не має змоги висвітлити свою позицію.

“Товар дійсно турецького виробництва, я там був, ми отримали всі сертифікати. Прошу застосувати запобіжний захід, не повʼязаний з триманням під вартою”, — сказав під час виступу в суді Роман Гринкевич.

Як повідомляє кореспондентка Суспільного, до зали суду прийшли також мати та сестра Романа Гринкевича.

У чому підозрюють Ігоря та Романа Гринкевичів

Кілька місяців тому Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень, зазначили в пресслужбі відомства.

"Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. За попередніми оцінками це призвело до збитків бюджету на 1,2 мільярда гривень та відповідно зриву постачання", — наголосили в ДБР.

За результатами слідчих дій правоохоронці виявили повне невиконання 6 контрактів. При цьому щонайменше за 7 договорами підприємства бізнесмена поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також ДБР з’ясувало, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

"Аналіз зовнішньоекономічних контрактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів", — додали в Бюро.

29 грудня 2023 року у пресслужбі Державного бюро розслідувань повідомили про затримання бізнесмена Ігоря Гринкевича — за словами правоохоронців, той пропонував співробітнику Бюро хабар у розмірі пів мільйона доларів США. Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян зазначила, що хабар мав посприяти поверненню майна, вилученого у підконтрольних бізнесмену компаній в ході розслідування раніше відкритого провадження.

30 грудня Ігорю Гринкевичу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внести заставу в розмірі 429 мільйонів 440 тисяч гривень.

9 січня стало відомо, що Львівська обласна рада розірвала меморандум із благодійним фондом HOPE.UA, представником якого є Ігор Гринкевич. Відповідно до меморандуму, благодійний фонд мав відреставрувати приміщення комунального закладу обласної ради у Журавному.

17 січня працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, його сину та керівникам підконтрольних компаній у створенні та участі у злочинній організації. Наразі усі фігуранти перебувають у СІЗО.

Після цього Міноборони України подало заяву до ДБР про визнання міністерства потерпілою стороною у справі проти компаній, які пов'язані із львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем. Також у Міноборони оголосили про розірвання останнього контракту з компанією, пов'язаною з бізнесменом — "Трейд Лайнс Рітейл", яка постачала продукти для ЗСУ.