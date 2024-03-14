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На Полтавщині розпочалася реєстрація на НМТ 2024: які умови
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На Полтавщині розпочалася реєстрація на НМТ 2024: які умови

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14 березня розпочалась реєстрація на національний мультипредметний тест. До тестування можуть долучитися всі, хто планує вступати до вишу. Це робитимуть онлайн.

Повідомив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

14 березня розпочалась реєстрація на національний мультипредметний тест для випускників шкіл. Вона триватиме до 11 квітня, каже директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

На Полтавщині розпочалася реєстрація на НМТ 2024: які умови
На Полтавщині розпочалася реєстрація на НМТ 2024. Фото: Суспільне Полтава

"Технологія ідентична до минулих років. Для цього абітурієнт заходить на сайт Українського центру (оцінювання якості освіти – ред.), знаходить відповідну опцію «Реєстрація на НМТ» і далі за простою навігацією виконує кожен крок", — повідомив директор Харківського РЦОЯО Олександр Сидоренко.

На Полтавщині розпочалася реєстрація на НМТ
Реєстрація на НМТ 2024. Фото: Суспільне Полтава

Як розповів Олександр Сидоренко, щоб зареєструватися на тест потрібно створити кабінет учасника на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та додати туди персональні дані. Потім завантажити сканкопії чи фото паспорта, картки платника податків, а також довідки з місця навчання або ж свідоцтва про загальну середню освіту. Інші документи варто додати за потреби. Надіславши запит на обробку даних, у цьому ж кабінеті треба сформувати сертифікат для тестування.

"Вчителі допомагають тим, що перевіряють ще раз, наскільки правильно була введена інформація з паспортних даних, домашня адреса, навчальний заклад. Звісно, що в цьому допомагають. Звісно, що контролюють кожен крок, щоб дитина не помилилася", — розповіла вчителька інформатики наукового ліцею №3 Тетяна Конюшенко.

Реєстрація на НМТ 2024
Іван Лотиш, учень наукового ліцею №3. Фото: Суспільне Полтава

Учень наукового ліцею №3 Іван Лотиш цього року має складати національний мультипредметний тест, щоб вступити до вишу.

"Цьогоріч я складатиму українську мову, математику, англійську мову та історію. Готувався всі 11 років потихеньку. Цього року я ходив до репетитора з математики. А українську мову і історію більш-менш знаю", — розповів Іван Лотиш.

За словами директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка, національний мультипредметний тест — це альтернативний спосіб зовнішнього оцінювання випускників на час воєнного стану. Цьогоріч його основна сесія триватиме з 14 травня по 25 червня. Додаткова — з 11 по 19 липня.

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