У Києві із 18 по 23 березня для підлітків та їхніх батьків організовують фахові онлайн-консультації "Попіклуйся про себе". Їх приурочили до Міжнародного тижня здоров'я підлітків, що традиційно розпочинається у третю неділю березня.

Про це повідомляє пресслужба міської державної адміністрації із посиланням на Київський міський центр соціальних служб (КМЦСС).

Зазначається, що протягом тижня всі охочі можуть долучитись до зустрічей в онлайн-форматі та поставити свої запитання кваліфікованим фахівцям, психологам, лікарям. Зустрічі проходитимуть на платформі Zoom.

Розклад консультацій для підлітків:

18 березня, 16:30-18:00 — "Збереження здоров'я. Профілактика ВІЛ, ЗПСШ , гепатитів та незапланованої вагітності"

, гепатитів та незапланованої вагітності" 19 березня, 16:30-18:00 — "Підліткова депресія"

20 березня, 16:30-18:00 — "Насильство: знай, запобігай, допомагай"

21 березня, 16:30-18:00 — "Що таке особисті кордони, як їх відстоювати, як сказати "ні"

22 березня, 16:30-18:00 — "Основи фізіології. Менструації і полюції"

23 березня, 16:30-18:00 — "Поговоримо про це? Питання, які незручно було озвучити".

Посилання на онлайн-консультації: https://e.surl.li/fiqvko. Ідентифікатор конференції: 813 4098 2789. Код доступу: 649841.

Розклад консультацій для батьків:

18 березня, 14:30-16:30 — "Маяк в океані почуттів"

19 березня, 11:00-12:30 — "Що треба робити, щоб потоваришувати з підлітком"

21 березня, 11:00-12:30 — "Як говорити з підлітками про дорослішання. Основи фізіології та статевого виховання"

21 березня, 15:00-16:30 — "Підліткова депресія"

22 березня, 11:00-13:00 — "Ресурсоорієнтована модель стресоподолання BASIC Ph "

" 22 березня, 15:00-16:30 — "Як підвищити стресостійкість у себе та дітей через харчування, фізичну активність та сон".

Посилання на онлайн-консультації: https://e.surl.li/fusifd. Ідентифікатор конференції: 799 089 3238. Код доступу: 321. Довідки можна отримати за номерами телефонів: 097-528-96-09, 063-349-55-69.

У КМДА нагадали, що ідея Міжнародного тижня здоров'я підлітків була ініційована 2016 року у США. Наразі цей Тиждень є соціально-інформаційною акцією, до заходів якої долучаються різні установи, заклади соціальної сфери та громадськість.

"Його мета — сформувати розуміння значущості власного здоров'я для молодого покоління з акцентом на особливості вікової групи підлітків, швидке фізичне та емоційне зростання яких відрізняє їх від дітей або дорослих", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про психологічну допомогу в Києві

У місті працюють п'ять мобільних бригад, які надають соціально-психологічну допомогу постраждалим від домашнього насильства. Також функціонує Центр допомоги врятованим, де люди, які виїхали з зони активних бойових дій чи окупованих територій, можуть отримати комплексну соціально-психологічну підтримку.

Усі, хто цього потребує, можуть відвідати Кризовий центр "Соціотерапія". Там допомагають людям з гострим стресовим станом, спричиненим війною.

Ще у місті минулого року відкрили перший в Україні Центр стресостійкості. Його фахівці надають психологічну підтримку, зокрема, демобілізованим військовим, членам їхніх родин. А також працівникам, які під час війни забезпечують життєдіяльність столиці.

Протягом 2023 року на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству звернулися майже 5 тисяч громадян. Люди потребували допомоги та консультацій щодо домашнього насильства.

У столиці організовували психологічний тренінг для дружин військовослужбовців. Під час тренінгу учасниці дізналися про те, як покращити емоційний стан. Також вони вчилися підвищувати стійкість та опановували вміння ефективно впоратися зі стресом і тривогою.

В Україні збільшується попит на психологічну та психіатричну допомогу, тому Національна служба здоров'я України разом з ВООЗ розробив новий пакет послуг, щоб пацієнти могли отримувати консультації та психологічну допомогу на первинному рівні, у свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра.

Наразі майже 1500 столичних лікарів первинної ланки пройшли навчання за спеціалізованою програмою ВООЗ. Медики готові консультувати пацієнтів щодо ментального здоров'я.

Психологи кажуть, що через воєнні дії люди відчувають більший стрес, хоч проблеми, з якими звертаються, ті самі, що були й до війни, але стали "яскравіше виражені".