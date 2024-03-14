На Івано-Франківщині викрили чотирьох чоловіків, які незаконно видобували гравій. Вони завдали довкіллю збитків на понад 900 тисяч гривень.
Про це повідомили на Facebook-сторінці обласної прокуратури.
Як йдеться у дописі, упродовж квітня-серпня 2023 року організатор групи з трьома спільниками без дозвільних документів видобували піщано-гравійну суміш на території гідрологічного заказника в селищі Перегінське Калуського району. Видобуті корисні копалини вони продавали.
Чоловікам повідомили підозру за ч. 4 ст. 240 ККУ. Наразі їм готують запобіжний захід.
Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції в області.
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