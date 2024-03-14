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Шпигував за колонами ЗСУ: у Миколаєві викрили російського інформатора на зборі та передачі розвідданих — СБУ
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Шпигував за колонами ЗСУ: у Миколаєві викрили російського інформатора на зборі та передачі розвідданих — СБУ

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Шпигував за колонами ЗСУ: у Миколаєві викрили російського інформатора на зборі та передачі розвідданих — СБУ
Затриманий. Фото: Служба безпеки України

У Миколаєві затримали інформатора Федеральної служби безпеки Росії, який влаштував у квартирі "спостережний пункт" за колонами Сил оборони. Станом на 14 березня 2024 року чоловіку повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, рух, переміщення зброї та ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Про це повідомила Служба безпеки України.

"Для збору розвідданих підозрюваний облаштував у власній квартирі "спостережний пункт". З вікон помешкання він спостерігав за інтенсивністю руху підрозділів ЗСУ по одній із ключових автотрас у напрямку передової", — йдеться в повідомленні.

Також під час руху української бойової техніки чоловік намагався встановити її орієнтовну кількість і звертав особливу увагу на важкі зразки озброєнь.

Щоб убезпечити шляхи переміщення українських військ, було проведено комплексні заходи, а самого підозрюваного затримано "на гарячому".

Під час затримання чоловік разом із сином чинив фізичний спротив правоохоронцям, щоб втекти з місця події.

За інформацією слідчих, затриманий підтримував зв’язок з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку і працює на ФСБ.

"Комунікацію з ним підтримував через анонімний чат у месенджері. Там він викладав розвідувальні "звіти", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами діяльності чоловіка.

Затриманий перебуває під вартою. Санкція статті Частина 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України.передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

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